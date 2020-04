Job-Vergabe in der Politik – Doppelrolle von Sarah Akanji ist rechtens Regierungsrätin Jacqueline Fehr (SP) stellte Kantonsrätin Sarah Akanji (SP) bei sich an. «Vetterliwirtschaft» hiess der Vorwurf von bürgerlicher Seite. Der Regierungsrat stellte nun fest: Akanji ist nicht die einzige Kantonsrätin mit einem Verwaltungsjob.

Verstehen sich gut: Jacqueline Fehr und Sarah Akanji von der SP. Foto: Urs Jaudas

Die Empörung innerhalb der SVP war gross, als Anfang dieses Jahres publik wurde, dass SP-Kantonsrätin Sarah Akanji eine Stelle in der kantonalen Verwaltung erhielt. Akanji trat als wissenschaftliche Mitarbeiterin ein 50-Prozent-Pensum im kantonalen Gemeindeamt an. Dieses untersteht ausgerechnet ihrer Parteikollegin Jacqueline Fehr.



SVP-Kantonsrat Hans-Peter Amrein reichte daraufhin eine Anfrage ein und wollte vom Regierungsrat wissen, wie häufig solche Konstellationen vorkommen würden. Die Antwort, die am Donnerstag publiziert wurde, zeigt, dass es per Ende 2019 acht Kantonsrätinnen und Kantonsräte gab, die gleichzeitig in der kantonalen Verwaltung angestellt waren. In welchen Funktionen und mit welchem Lohn wollte der Regierungsrat nicht detaillierter bekannt geben, aus Datenschutzgründen.

Nicht direkt einem Regierungsrat unterstellt

Rechtlich sind solche Anstellungen kein Problem. Voraussetzung ist nur, dass diese Parlamentarier bei ihrer Arbeit nicht unmittelbar einer Regierungsrätin oder einem Regierungsrat unterstehen. Sie können also nicht Generalsekretär oder Amtsleiterin werden.



Für die SVP geht diese Einschränkung jedoch zu wenig weit. Sie reichte inzwischen eine Motion ein, die ein komplettes Verbot von leitenden Verwaltungsstellen für Kantonsräte fordert. So könnten heikle Doppelrollen vermieden werden.



Der Regierungsrat hat seine Antwort auf diese Forderung noch nicht publiziert. Ob er eine entsprechende Gesetzesvorlage ausarbeiten muss, wird der Kantonsrat in einer der kommenden Sitzungen entscheiden.



( SDA )