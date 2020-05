27. Bundesliga-Spieltag – Dortmund tankt auswärts Selbstvertrauen Das Team von Lucien Favre schlägt Wolfsburg mit 2:0 und ist für das Spitzenspiel gegen Bayern München vom kommenden Dienstag bereit.

Vor dem Spitzenkampf keine Schwächen gezeigt: Nach dem 4:0 gegen Schalke schlagen die Dortmunder auch Wolfsburg mit 2:0. Michael Sohn (Keystone) Dortmund-Trainer Lucien Favre hat die nötigen Vorkehrungen getroffen, er schreitet mit Maske an der Linie auf und ab. Michael Sohn (Keystone) Masken tragen seine Spieler keine, und auch auf Körperkontakt wird nicht verzichtet. Hier begegnen sich Wolfsburgs Weghorst und Dortmunds Delaney . Michael Sohn (Keystone) Die Auswechselspieler von Paderborn machen es sich während der Partie gegen Hoffenheim auf der Tribüne gemütlich – mit dem nötigen Abstand. Friso Gentsch (Keystone) Auf dem Platz geht es schon mehr zur Sache: Skov trifft bereits in der 4. Minute zum 1:0 für Hoffenheim. Die Partie endet 1:1. Friso Gentsch (Keystone) In der Partie zwischen Gladbach und Leverkusen sorgen Kartonfiguren auf den Zuschauerrängen immerhin ein wenig für Atmosphäre. Die Spieler gedenken vor dem Anpfiff den Corona-Opfern – Leverkusen siegt mit 3:1. Ina Fassbender Der Einsatz von Gladbachs Embolo dauert nur wenige Minute. Nach einem unglücklichen Zusammenstoss muss der Angreifer aufgrund einer Blessur am Fuss den Platz verlassen. Ina Fassbender (Keystone) 1 / 7

Borussia Dortmund bleibt im Titelrennen der Fussball-Bundesliga am FC Bayern München dran. Drei Tage vor dem Spitzenspiel gegen den deutschen Meister gewann der Tabellenzweite am Samstag mit 2:0 (1:0) beim VfL Wolfsburg.

Ein Spieler, der beim BVB offensichtlich besonders gut mit der Atmosphäre in den leeren Stadien zurechtkommt, ist der Portugiese Raphael Guerreiro. Eine Woche nach seinen beiden Treffern zum 4:0-Derbysieg gegen den FC Schalke 04 schoss der Europameister von 2016 auch in der leeren Volkswagen-Arena das wichtige Führungstor (32. Minute). Der zweite Aussenverteidiger Achraf Hakimi machte in der 78. Minute alles klar.

Embolo muss verletzt raus

Ebenfalls einen Sieg gab es für Bayer Leverkusen, dank Kai Havertz ist das Team wieder auf Champions-League-Kurs. Durch den zweiten Doppelpack seines Offensivspielers (7. Minute/58. Foulelfmeter) binnen einer Woche und eines weiteren Treffers von Sven Bender (81.) gewann das Team von Trainer Peter Bosz das wichtige Rhein-Derby bei Borussia Mönchengladbach verdient mit 3:1 (1:0). Einen Dämpfer gab es für den Schweizer Internationalen Breel Embolo. Der Gladbach-Stürmer verletzte sich bereits nach wenigen Minuten bei einem Zusammenstoss mit Havertz am Fuss und musste ausgewechselt werden. Ob Embolo länger ausfällt, ist noch nicht klar.

Einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf erreichte Werder Bremen. Die Mannschaft des gewaltig unter Druck stehenden Trainers Florian Kohfeldt bezwang den SC Freiburg in dessen Stadion mit 1:0 (1:0). (dpa)

Wolfsburg – Dortmund 0:2 (0:1)

Tore: 32. Guerreiro 0:1. 78. Hakimi 0:2. – Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, Steffen und Mehmedi (bis 85.). Dortmund mit Bürki und Akanji, ohne Hitz (Ersatz). 82. Rote Karte gegen Klaus (Wolfsburg).

Mönchengladbach – Leverkusen 1:3 (0:1)

Tore: 7. Havertz 0:1. 52. Thuram 1:1. 58. Havertz (Foulpenalty) 1:2. 81. Sven Bender 1:3. – Bemerkungen: Mönchengladbach mit Sommer, Elvedi und Embolo (bis 12./verletzt ausgewechselt), ohne Zakaria (verletzt).

Freiburg – Bremen 0:1 (0:1)

Tor: 19. Bittencourt 0:1. – Bremen mit Lang (ab 82.). 88. Gelb-Rote Karte gegen Bargfrede (Bremen).

Paderborn – Hoffenheim 1:1 (1:1)

Tore: 4. Skov 0:1. 9. Srbeny 1:1. – Hoffenheim mit Zuber (bis 63.).

Rangliste: 1. Bayern München 26/58. 2. Borussia Dortmund 27/57. 3. Bayer Leverkusen 27/53. 4. Borussia Mönchengladbach 27/52. 5. RB Leipzig 26/51. 6. Wolfsburg 27/39. 7. Schalke 04 26/37. 8. SC Freiburg 27/37. 9. Hoffenheim 27/36. 10. Hertha Berlin 27/34. 11. 1. FC Köln 26/33. 12. Union Berlin 27/30. 13. Eintracht Frankfurt 25/28. 14. Augsburg 26/27. 15. Mainz 05 26/27. 16. Fortuna Düsseldorf 26/23. 17. Werder Bremen 26/21. 18. Paderborn 27/18.

( DPA )