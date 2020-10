Gelingt PSG die Rache?

Gerade einmal anderthalb Jahre ist es her, seit es diese Partie gegeben schon einmal gegeben hat. Paris Saint-Germain empfängt Manchester United. Dramatisch endete das CL-Achtelfinalspiel im März 2019. In letzter Minute verwandelte Marcus Rashford einen Elfmeter zum 3:1 und schoss so die Red Devils in den Viertelfinal und PSG mit Neymar aus dem Turnier. Heute haben die Pariser also die Chance, Rache auszuüben. Wenn es auch "nur" ein CL-Gruppenspiel ist. PSG wird bereit sein.