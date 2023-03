Food-Trend Sardinen – Dosenfutter mit besten Jahrgängen Fischkonserven sind ein Verkaufsrenner. Auch wegen ihres tollen Äusseren. Nina Kobelt

Seit 1932 auf dem Sardinendosenmarkt: La Belle Iloise aus Frankreich. Foto: AFP

Selbstverständlich verkläre ich wieder mal alles: Der Laden an der Côte d’Azur, den ich vor ungefähr zehn Jahren betrat, war klein, in meiner Erinnerung bimmelte ein Glöcklein, die kühle Frische liess mich klar denken, während mich gleichermassen die schiere Farbenfrohheit betrunken machte. En bref: Ich kaufte kiloweise Ölsardinen bei «La Belle Iloise», selbst wenn ich wusste: Die Fische würde ich nie essen. Aber die Dosen waren so hübsch. Eine hab ich noch: Sardines à l’huile d’Arachide, sie ist gelb, der Kopf einer Frau darauf angedeutet. Die Büchse könnte ich verhökern, wenn ich denn wollte: Auf der Rückseite steht «Millésime 2011» – und das heisst: Das sind Jahrgangssardinen!