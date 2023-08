«Drag Race Germany» – Zwei Baslerinnen kämpfen auf der weltweit grössten Drag-Bühne Victoria Shakespears und Tessa Testicle nehmen am deutschen Ableger der ultraerfolgreichen Reality-TV-Show aus den USA teil. Wir erklären, wieso die Sendung so hohe Quoten feiert. Andrea Schuhmacher

Das sind die zwei Basler Dragqueens bei «Drag Race Germany»: Victoria Shakespears (im blauen Kostüm) und Tessa Testicle (im orangefarbenen Kostüm). Quelle: Paramount+

Was haben der kanadische Premierminister Justin Trudeau, Superstar Lady Gaga und Supermodel Naomi Campbell alle gemeinsam? Neben Weltberühmtheit sind das: Gastauftritte in der TV-Serie «RuPaul’s Drag Race» oder deren Dutzenden internationalen Ablegern. Am 5. September beginnt die erste Staffel von «Drag Race Germany». Mit dabei sind auch zwei Schweizer Dragqueens – beide sind Baslerinnen.

So funktioniert «Drag Race» Elf Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz nehmen an der ersten deutschsprachigen Ausgabe der Drag-Race-Franchise teil. Quelle: Paramount+ Pro Staffel der Reality-TV-Show treten rund ein Dutzend Dragqueens gegeneinander an. Das sind Verkleidungskünstlerinnen und -künstler, die jeweils in andere Geschlechterrollen schlüpfen. In jeder Episode müssen sie ihr Können in Gesang, Schauspiel, Lipsync, Kostümdesign, Make-up und/oder Stand-up-Comedy zur Schau stellen. Die unterlegene Dragqueen muss ihre Koffer packen. Die Gewinnerin der Staffel erhält ein Preisgeld. Die deutsche Ausgabe wird moderiert von der Dragqueen Barbie Breakout und Autor und Aktivist Gianni Jovanovic, die zusammen mit Modedesignerin Dianne Brill die Jury bilden. «Drag Race Germany», bei der auch zwei Schweizerinnen und Österreicherinnen mitmachen, startet am 5. September auf dem Streamingdienst Paramount+. (and)

Die Reality-Competition-Show ist zu einem weltweiten Phänomen geworden. Das Original aus den USA mit der wohl berühmtesten Dragqueen der Welt, RuPaul, zählt pro Episode Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer.

Was macht «Drag Race» so speziell? Was bewegt Promis aus Politik, Film und Musik zum Auftritt in einer Talentshow für Dragqueens?

«Die Show ist nicht nur eine Show. Sie rettet Leben», sagt Victoria Shakespears im Gespräch mit dieser Zeitung. Sie ist 29 Jahre alt, eine selbst ernannte Popprinzessin und eine der zwei auserkorenen Baslerinnen in «Drag Race Germany». «Wenn Menschen, die nicht damit klarkommen, dass sie sich vom selben Geschlecht angezogen fühlen, uns im Fernsehen entdecken und sehen, wie wir voll und ganz wir selbst sind, merken sie: ‹Wow, es ist okay, so zu sein, wie ich bin.›» Die Show könne ein Lichtblick sein – vor allem für Kinder und Jugendliche, die es zu Hause schwerhaben.

In den USA, wo «RuPaul’s Drag Race» erstmals im Jahr 2009 ausgestrahlt wurde, ist die Show längst ein fixer Bestandteil der LGBTIQA+-Gemeinschaft geworden. An Tagen, an denen neue Episoden ausgestrahlt werden, wird die Show in queeren Bars auf grossen Leinwänden gezeigt. Die Zuschauerinnen und Zuschauer fiebern mit den konkurrenzierenden Dragqueens mit, jubeln ihren Favoriten zu – es herrscht eine Atmosphäre, wie sonst nur aus Sportbars bekannt ist. Nicht umsonst wird «Drag Race» als «queerer Sport» bezeichnet.

Tessa Testicle, die zweite Basler Teilnehmerin in «Drag Race Germany», hofft, dass die Show auch hier die queere Gemeinschaft vereinen kann: «Die Show ist eine Chance für die ganze queere Schweiz, einen oder zwei Schritte näher zueinanderzufinden.»

Tessa ist 25 Jahre alt und fand durch «Drag Race» den Weg zu Drag. «Die Show zeigte mir, dass es diese Kunstform gibt, damit ich mein Leben voll ausleben kann.» Als kleines Kind inspirierten sie aber auch die Alten Danten an der Basler Fasnacht.

In Basel sei die Drag-Szene allerdings klein, das bestätigt auch Victoria. In Zürich sei sie grösser. Aber: «Der einzige richtige Gay Club in der Schweiz ist das Heaven in Zürich, das zeigt eigentlich, wie gross die Szene in der Schweiz ist», sagt Victoria. Und Tessa erklärt: «Schweizer Drag ist ein einziges Do it yourself.» Es gebe kaum Kostümbildner oder Perückenstylisten für Dragqueens. «Wenn sich unser Drag durch etwas auszeichnet, dann ist es das Kreieren von Fantasien mit jenen Ressourcen, die man grad anhand hat», so Tessa weiter.

Auch dies dürfte sich dank der Show verändern. Vor allem in den USA, aber auch in Ländern wie England oder Spanien, die über eigene «Drag Race»-Franchisen verfügen, wuchs die Szene rasant. In den USA rühmen sich angehende Modedesigner etwa damit, für eine der konkurrierenden Dragqueens Kleider entworfen zu haben. Die Arbeitsbedingungen, Gehälter und Chancen der Queens, Werbedeals mit Grosskonzernen wie etwa Coca-Cola oder Mac Cosmetics abzuschliessen, verbesserten sich deutlich.

Die amerikanische Hauptfranchise hat inzwischen 24 Emmy Awards gewonnen. Dass Teilnehmende angeben, durch die Show zu dieser Kunstform gefunden zu haben, ist gang und gäbe geworden. Politiker lassen sich im Wahlkampf gern auf Gastauftritte ein, Promis wie Lady Gaga und Christina Aguilera bekennen sich als Fans der Dragqueens.

«Andere Buben träumten davon, Cristiano Ronaldo zu sein – ich wollte Britney Spears sein.» Victoria Shakespears, Basler Dragqueen

Victoria und Tessa hingegen können sich noch nicht mit ihrem Drag finanzieren. Vitor Souza, der Mann hinter der Kunstfigur Victoria Shakespears, ist ausgebildeter Make-up-Artist und arbeitet in einem Salon in Basel. Lorenzo Ciciro, besser bekannt als Tessa Testicle, hat soeben seinen Bachelor in Modedesign abgeschlossen.

Victoria ist eine noch relativ junge Dragqueen. Bereits als Kind träumte sie davon, ein Popstar zu sein. «Andere Buben träumten davon, Cristiano Ronaldo zu sein – ich wollte Britney Spears sein.» Drag sollte sie erst später für sich entdecken. «Ich wurde 2019 für eine Fashionshow in Lyon als Make-up-Artist gebucht, von einer Pariser Dragqueen namens Stella Rocha», sagt Victoria. «Ich war so klein und die Dragqueen so gross in ihrer Perücke und ihrem Kostüm.» Wie in einem Märchen fühlte sie sich und dachte: «Ich will das machen, ich will auf der Bühne stehen.»

«Ich gehe nie komplett aufgedonnert von Haustür zu Show.» Tessa Testicle, Basler Dragqueen

Tessa ging zum ersten Mal an Halloween 2016 als Dragqueen aus dem Haus. Wobei: «Aus dem Haus gegangen» muss hier im übertragenen Sinne gelesen werden. «Ich gehe nie komplett aufgedonnert von Haustür zu Show», sagt Tessa. Sie schaue immer darauf, dass sie sich bei der Show schminken könne. «Denn allein schon, wenn ich mit komplettem Make-up aus dem Haus gehe, biete ich eine Angriffsfläche an – Drag wird oft nur auf der Bühne akzeptiert.» Weder sie noch Victoria würden je in vollem Drag in einen Bus oder in ein Tram steigen.

Das Ausmass der Proteste gegen «Drag Story Time» – eine Vorlesestunde von Dragqueens für Kinder – in Zürich sei «eines für sich», sagt Tessa. Im vergangenen Jahr gerieten die Anlässe erstmals in den Fokus von Neonazis. «Es passiert nicht jeden Tag so etwas offenkundig Oppositionelles.» Ähnliches erfahre aber jede Dragqueen: «Für uns ist jede Fahrt zu einer Show ein einziges Versuchen, diesen Leuten aus dem Weg zu gehen.»

«Man kann nicht alles akzeptieren im Leben – aber wir wollen zumindest respektiert werden.» Victoria Shakespears, Basler Dragqueen

Victoria ist noch nie persönlich attackiert worden – dafür aber online. «Das ist ja heute so einfach geworden, dieses Cybermobbing, man kann einfach etwas schreiben und dann wieder verschwinden.» Das gehöre dazu, man könne nicht allen alles recht machen. «Man kann nicht alles akzeptieren im Leben – aber wir wollen zumindest respektiert werden.»

Die «Drag Race»-Franchise hat unzählige Dragqueens zu Ruhm und Reichtum verholfen. Eine der berühmtesten Teilnehmerinnen, Trixie Mattel, wuchs in einem Trailer-Park in den USA auf – heute ist sie Multimillionärin. Aber Ruhm hat bekanntlich seinen Preis. Die Dragqueens berichten in erschreckender Regelmässigkeit von Beleidigungen, tätlichen Angriffen und Todesdrohungen.

Von historischen Protesten und Schwulenregistern

Auf die Frage, ob sie ihr Drag auch als politisches Statement verstehen, antworten Victoria und Tessa mit einem entschiedenen Ja. «Heute haben wir als LGBTIQA+-Gemeinschaft Rechte, weil eine Dragqueen – eine schwarze Transfrau – einen Stein geworfen hat», sagt Victoria.

Sie bezieht sich damit auf die Ereignisse im Juni 1969 in New York. Eine Polizeiaktion gegen eine von Schwulen frequentierte Bar namens Stonewall Inn löste tagelange Proteste aus. Sie gelten als historische Auslöser der weltweiten LGBT-Pride-Bewegungen, die sich seither für die Rechte von queeren Personen starkmachen – auch in der Schweiz.

«Uns geht es heute viel besser als noch vor 30 oder 40 Jahren», so Victoria weiter. Für sie sei es ein Schock gewesen, von einem älteren Kollegen zu erfahren, dass die Polizei in der Schweiz einst Schwulenregister führte. In Basel wurde das Register 1980 abgeschafft, in Zürich 1979 und in Bern erst 1990. «Und darum ist es für mich wichtig, eine Dragqueen zu sein: Damit jene, die in fünf Generationen geboren werden, eine bessere Zukunft haben.»

Sichtlich gerührt berichtet sie über den Tag, an dem ihre Eltern die Abstimmungsunterlagen zur «Ehe für alle» aus dem Briefkasten fischten. «Meine Eltern stimmen nicht immer ab, aber als sie diesen Wahlzettel erhielten, kreuzten sie als Erstes gleich das Ja an», sagt Victoria.

Wie sie und Tessa in «Drag Race Germany» abschneiden, ob sie sich gegen ihre Kontrahentinnen aus Deutschland und Österreich durchsetzen können: Darüber ist noch nichts bekannt, obwohl die Dreharbeiten schon längst abgeschlossen sind. Wer das erfahren will, muss sich die Show ab dem 5. September auf Paramount+ schon selbst anschauen.

Andrea Schuhmacher ist Redaktorin im Lokalressort Basel. Sie widmet sich vor allem Themen aus den Baselbieter Gemeinden und der Basler Fasnacht. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.