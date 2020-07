Autokino im Selbstversuch – Draussen hat es Platz, drinnen ist es kuschlig Drive-in statt Sitzplätze im Freien, Dübendorf statt Zürihorn: Das Kino am See findet dieses Jahr im Auto statt. Wir haben das Konzept ausprobiert. Meinung Claudia Schmid

Gewisse Leute kommen auch mit Vintage-Cars: Das Gelände in Dübendorf vor dem Filmstart. Foto: CS

Es wäre wohl eine gute Idee gewesen, vor dem Losfahren das Ticket zu studieren. Das Autokino ist in Dübendorf, ich will aber mit meiner Begleitung zuerst Richtung Dietikon fahren: Hauptsache, eine Ortschaft in der Agglo, die mit D beginnt. Früh genug realisiere ich, dass das Air Force Center, wo das Kino stattfindet, eher bei Kloten sein muss, und nicht im Bruno-Weber-Park.