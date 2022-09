Gehört nicht zu den Frauen, die schon mit fünf Jahren ihre Hochzeit geplant haben: Claudia Schumacher. Foto: Roman Raacke

«Wie würdelos», analysiert eine meiner Brautjungfern die Lage: Nackt auf meinen Brautschuhen staksend, verbiege ich mich vor ihr und meiner gestressten Mutter, die mich irgendwie rechtzeitig in dieses verdammte Brautkleid bekommen will. Selbst an diesem Tag, kurz vor dem Traubogen, habe ich mich mit einer Freundin verquatscht. Plötzlich knallt mir ein Gedanke gegen den Kopf: Ich heirate. JETZT!