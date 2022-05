«Apropos» – der tägliche Podcast – Drei deutliche Ja und ein ziemlich tiefer Graben Was auf die Abstimmung vom Sonntag folgt und was uns die Ergebnisse über unser Land verraten, erklärt Raphaela Birrer im Podcast «Apropos». Vivienne Kuster Philipp Loser als Host Raphaela Birrer als Gast

Die Schweiz sagt dreimal Ja. Ab 2024 gilt ein neues Transplantationsgesetz, Frontex bekommt mehr finanzielle und personelle Ressourcen aus der Schweiz, und Netflix muss mehr Geld in den Schweizer Film investieren.

In «Apropos» erklärt Raphaela Birrer, was die Resultate für die Schweiz bedeuten und weshalb es beim Transplantationsgesetz einen deutlichen Röstigraben gibt. Sie erklärt auch, was die deutliche Annahme der Lex Netflix für die SRG bedeuten könnte. Host ist Philipp Loser.

Vivienne Kuster ist Produzentin des täglichen Podcasts «Apropos». Sie studierte Germanistik und Medienwissenschaft an der Universität Basel. Mehr Infos Raphaela Birrer ist Leiterin des Ressorts Inland und Mitglied der Chefredaktion der Redaktion Tamedia. Mehr Infos @raphaelabirrer

