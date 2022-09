FC Zürich: Der Trainer im Fokus – Drei Fragen – und auf alle lautet die Antwort Franco Foda Nach der fünften Niederlagen in Serie stellt sich die Frage, ob der FC Zürich einen Neuanfang braucht. Heliane Canepa hat da eine klare Meinung. Florian Raz

Irgendwie geht alle schief. FCZ-Trainer Franco Foda (r.) und Cheick Conde beim Spiel in Bodö. Foto: Mats Torbergsen (Keystone)

52 Stunden sind sie im Bus in den hohen Norden gefahren, um ihre Mannschaft anzufeuern. Als es in den frühen Morgenstunden des Freitags an die Rückfahrt geht, sind nicht wenige Anhänger des FC Zürich der Meinung: Eigentlich sollte ihnen die Mannschaft ihre Plätze im Charterflug abtreten – und selber den Weg in die Schweiz mit den Bussen der Fans antreten.