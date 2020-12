Zürcher Hotellerie in der Krise – Drei Gäste pro Nacht reichen nicht Weil die Touristen aus dem Ausland fehlen, werden Hotel-Betriebe umgenutzt, verkauft – oder ganz geschlossen, wie das älteste Zürcher Backpacker-Hostel. Tim Wirth

Nur zwei bis drei Gäste wollen noch im Hotel Biber übernachten. Im Oktober musste der Besitzer das Backpacker-Hostel schliessen. Foto: Dominique Meienberg

Am Mittwochnachmittag hat Bernd Fasching das Schild seines Hostels abgehängt. 1994 hat der Leimbacher im Niederdörfli das erste Backpacker-Hostel Zürichs eröffnet. Wenn die Züge aus Wien oder Amsterdam ankamen, lief er zum Bahnhof, verteilte Flyer, weil noch niemand Internet hatte, und brachte Menschen aus aller Welt zusammen, die in seinem Hostel übernachteten: dem City Backpacker Biber.

Hängt seit dem Mittwochnachmittag nicht mehr hier: Das Schild des City Backpacker Hotel Biber. Foto: Dominique Meienberg



Das Konzept Hostel – es ist so etwas wie die Antithese der Corona-Schutzmassnahmen: fremde Menschen treffen, in 6er-Schlägen schlafen, eine Dusche teilen. «Wir hatten in der letzten Zeit oft nur noch drei Gäste pro Nacht», sagt Fasching am Telefon. Weil er nicht glauben kann, dass nächstes Jahr bereits wieder Südkoreanerinnen und Kanadier zusammen an der Street Parade tanzen, musste der 54-Jährige sein Hostel schliessen. «Es machte keinen Sinn mehr», sagt Fasching.