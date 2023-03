Zürcher Neuerscheinungen – Drei neue Bücher, drei wichtige Themen Sexualisierte Gewalt, Persönliches aus der Queer-Community und Mental Health im digitalen Alltag: Vier Autorinnen aus Zürich beschäftigen sich aktuell auf unterschiedlichste Weise mit relevanten Gesellschaftsfragen. Annik Hosmann

Vier Frauen, drei Bücher, drei wichtige Themen: Neuer Lesestoff im März. Fotos: Claude Hurni, Brandertainment, Peter Hauser

In den letzten Tagen und Wochen sind gleich drei Bücher von Frauen die in Zürich leben beziehungsweise arbeiten erschienen, die sich auf unterschiedlichste Weise mit Gesellschaftsthemen auseinandersetzen: persönlich wie Anna Rosenwasser, politisch und kritisch wie Miriam Suter und Natalia Widla oder kritisch und ermutigend wie Anna Miller. Wichtig sind sie alle – denn sie regen zum Nachdenken an und schauen auch dort hin, wo es wehtut.