Bekanntgabe in Stockholm – Hepatitis-C-Forscher erhalten den Nobelpreis in Medizin Harvey J. Alter, Michael Houghton und Charles M. Rice werden für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus geehrt.

Das Komitee des Nobelpreises verkündet in Stockholm die Preisträger. Foto: Twitter

Der Nobelpreis für Medizin geht in diesem Jahr an Harvey J. Alter (USA), Michael Houghton (Grossbritannien) und Charles M. Rice (USA) für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Das teilte das Karolinska-Institut am Montag in Stockholm mit.

Dotiert ist der Preis in diesem Jahr mit rund 950’000 Euro (über eine Million Franken); das sind mehr als im Vorjahr.

Alter zeigte, dass ein damals noch unbekanntes Virus die Ursache für chronische Hepatitis war. Houghton gelang es mit einer neuen Strategie, das Genom des neuen Virus zu isolieren. Rice erbrachte den endgültigen Nachweis, dass der Erreger allein Hepatitis verursachen kann. Hepatitis C ist eine Infektionskrankheit, die bei 80 Prozent der Menschen chronisch verläuft und zu schweren Leberschädigungen führen kann. Sie wird über das Blut übertragen

In den kommenden Tagen werden die Preisträger und Preisträgerinnen in den Kategorien Physik, Chemie, Literatur, Frieden und Wirtschaft bekanntgegeben. Die Preise werden am 10. Dezember, dem Todestag von Preisstifter und Dynamit-Erfinder Alfred Nobel, verliehen.

Wegen der Pandemie fällt die Übergabe in diesem Jahr weniger zeremoniell aus. Die Urkunden und Medaillen werden die Preisträger in ihren Heimatländern erhalten, in einer schwedischen Botschaft oder in ihrer jeweiligen Universität. (Lesen Sie dazu: Der Prunk macht Pause).

(Update folgt)

red/sz-de