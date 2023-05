Seenot vor Spanien – Drei Orcas versenken Segelschiff eines Zürchers Werner Schaufelberger aus Rüti sollte ein Segelboot von den Kanaren auf die Balearen überführen. Der erfahrene Segler erzählt, wie Wale ein Loch in das Schiff schlugen. Annette Saloma

Werner Schaufelberger nach dem Orca-Angriff auf dem Boot der Küstenwache. Foto: PD

Es ist das Schlimmste, das Werner Schaufelberger in seiner ganzen Segelkarriere je passiert ist. Er steuerte eine Jacht vor der Küste Spaniens, als das Schiff in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von drei Orcas angegriffen wird. Die Schwertwale attackierten das Schiff so lange, bis das Ruder brach und Wasser ins Boot eindrang. Die Crew musste von der Küstenwache evakuiert werden. Beim Versuch, das Schiff durch Abschleppen zu retten, sank es.

«Das ist das erste und hoffentlich letzte Schiff, das unter meiner Führung gesunken ist», sagt Schaufelberger und lacht ins Telefon. Seinen trockenen Humor hat der 72-Jährige durch den Vorfall nicht verloren. Auch drei Orcas können den Rütner nicht aus der Fassung bringen.

Erfahrener Segler

Schaufelberger ist seit Samstag wieder zu Hause in Rüti ZH. Seit über 40 Jahren ist er ein leidenschaftlicher Segler. Vor 27 Jahren entdeckte er durch seine Frau Lisbeth das Hochseesegeln. Seit 23 Jahren bildet er für das internationale Hochseezentrum mit Sitz in der Schweiz selber Segler aus. Für den Hochseeschein braucht es rund 1000 Seemeilen.

Schaufelberger war bei diesem Törn als Skipper mit einer Crew von drei Leuten unterwegs, die für diesen Schein Seemeilen sammeln. Die Segeljacht mit dem edlen Namen Albaron Champagne hätte von Teneriffa nach Mallorca segeln sollen. Das sind 650 Seemeilen – rund 1200 Kilometer. Das Schiff war am Samstag, 29. April, gestartet. Für den Segeltörn waren zwei Wochen eingeplant.

Es gab einen Zwischenhalt auf der portugiesischen Insel Porto Santo, ansonsten fuhr das Schiff Tag und Nacht. Der nächste kurze Aufenthalt war im spanischen Benalmádena vorgesehen.

Die Route der Crew von Teneriffa via Portugal. Vor der spanischen Küste kam es zum Angriff. Grafik: Anja Furrer

Schaufelberger hatte von Orca-Attacken gehört. Diese häufen sich seit ein paar Jahren vor der spanisch-portugiesischen Atlantikküste und werden immer heftiger. Betroffen sind vor allem kleinere Segelboote. Ein mulmiges Gefühl hatte er deswegen aber nicht. «Ich dachte, mit dem fast 16 Meter langen und rund 15 Tonnen schweren Schiff seien wir vor solchen Angriffen sicher.» 15 Mal ist Schaufelberger schon hier durchgesegelt. Noch nie ist etwas passiert.

Doch diesmal war es anders. Als die Jacht Donnerstagnacht vor dem spanischen Barbate unterwegs war, hatte Schaufelberger, der am Steuer stand, den Motor gestartet. «Zum Segeln hatte es zu wenig Wind, wir hatten einzig das Genua, das vordere Segel, gesetzt.»

Angriff während eineinhalb Stunden

Kurz nach Mitternacht «räbblete» es plötzlich, erinnert sich der Skipper. «Im ersten Moment dachte ich, ich sei auf etwas gestossen. Bald merkte ich, dass es Orcas sind, die uns angreifen.» Die Schwertwale seien nicht zu überhören gewesen. «Sie atmen relativ laut.» Wie es bei Wal-Attacken empfohlen wird, stellte er den Motor ab, schaltete den Autopiloten aus und nahm die Segel ein. Die Crew versammelte sich im Cockpit und verhielt sich ruhig. «Gleichzeitig habe ich über Funk Kontakt mit der Kontrollstelle in Tarifa aufgenommen.»

Was dann geschah, wird der gestandene Skipper nicht mehr so schnell vergessen. Während rund eineinhalb Stunden hätten die Orcas immer wieder brutal aufs Schiff «eingehämmert». «Sie hatten es ganz klar auf das Ruder abgesehen.» Das Schiff schaukelte, schwankte und drehte sich um die eigene Achse.

Rettung kam zu spät

Den drei Crewmitgliedern sei irgendwann nicht mehr wohl gewesen. Schaufelberger selber sagt: «Angst hatte ich keine. Ich dachte, solange das Schiff schwimmt, haben wir kein Problem.» Irgendwann hörte er, dass das Ruder brach und die Orcas sich zurückzogen. «Als ich nachschaute, stand das Wasser zuunterst im Schiff bereits rund sechs Zentimeter hoch.»

Bis das Schiff der Küstenwache eintraf, was rund 25 Minuten dauerte, schöpfte die Crew Wasser. «Als das Rettungsschiff kam, installierten wir noch eine Motorwasserpumpe.» Doch kurz vor dem Hafen vor Barbate war das Schiff trotzdem voll mit Wasser und sank vor der Hafenmauer. Schaufelberger sah es nicht mit eigenen Augen. «Man hatte uns separiert. Das ist auch besser so. Ein Schiff sinken zu sehen, ist nicht schön.» Ein Mitglied von Tarifa Control hat den Moment auf Video festgehalten. Schaufelberger sagt: «Es ist letzten Endes wenig passiert. Es hätte schlimmer kommen können.»

Die Küstenwache hat gefilmt, als das Boot abgeschleppt werden sollte. Video: PD

Wütend ist Schaufelberger auf die Orcas nicht. «Ich bin einfach enttäuscht, dass es ausgerechnet mich erwischt hat», sagt er. «Ich schätze und respektiere die Natur und will nicht, dass die Wale mich als Feind sehen.» Eine Erklärung für die Attacke hat er nicht. «Es kann sein, dass sie sich von den Schiffen gestört fühlen», versucht er es trotzdem. «Oder dass sie in uns den Grund sehen, warum die Thunfische, von denen sie gelebt haben, inzwischen beinahe ausgerottet sind.»

So schnell wird Schaufelberger nicht mehr in diesem Gebiet segeln. «Ich habe die Nase voll. Ausserdem hat es mir meine Frau verboten.» Das Segeln wird er jedoch nicht aufgeben. In drei Wochen geht er bereits auf den nächsten Törn. «Aber dann bin ich bei Sardinien, im Mittelmeer. Dort gibt es keine Orcas.»

Fehler gefunden?Jetzt melden.