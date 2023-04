Verluste der Öl- und Gasindustrie – Drei riesige Methanlecks pro Tag belasten das Klima Das Treibhausgas ist für ein Drittel des bisherigen Temperaturanstiegs verantwortlich und soll weltweit reduziert werden. Ein grosser Teil entweicht der Öl- und Gasindustrie. Jan Diesteldorf Christoph von Eichhorn

Zu einem der grössten Methanlecks des vergangenen Jahres kam es in Turkmenistan: 427 Tonnen Gas pro Stunde entwichen im August aus einer Förderanlage in dem zentralasiatischen Staat. Foto: Sentinel-2, Kayrros

Am Nachmittag des 6. November 2022 hörten die Einwohner der Ortschaft Jackson in Pennsylvania plötzlich ohrenbetäubende Geräusche. Als ob ein Düsenjet im Tiefflug über die ländliche Gegend donnern würde, so beschrieben es Anwohner. Wenig später roch es überall nach faulen Eiern.