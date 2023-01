Fragen und Antworten zur Abdankung – Drei Särge für den Papst: So läuft Benedikts Trauerfeier ab Heute findet ab 9:30 Uhr der Gottesdienst für den einstigen Pontifex statt. Hier finden Sie alles Wissenswerte rund um das Ereignis.

Wird die Abdankungsfeier wie ein päpstliches Begräbnis ablaufen?

Um 09.30 Uhr beginnt der Gottesdienst auf dem Petersplatz. Der emeritierte Pontifex bekommt eine Zeremonie und eine Beisetzung wie ein Papst. Allerdings gibt es zur üblichen Zeremonie kleinere Veränderungen. Unter anderem wird auf Gebete verzichtet, die in der Zeremonie eigentlich für ein Konklave zur Wahl des Nachfolgers vorgesehen sind. Es wird keine Papstwahl geben, weil Franziskus als amtierender Pontifex im Amt bleibt.

Der Messe wird Papst Franziskus vorstehen. Am Altar wird allerdings Kardinal Giovanni Battista Re die Kirchenfeier zelebrieren, weil den 86 Jahre alten Argentinier weiter sein Knieleiden plagt. Franziskus wird jedoch die Predigt halten.

Noch am Vorabend wurde der Leichnam von Benedikt in einen Sarg aus Zypressenholz gelegt. Beim Trauergottesdienst auf dem Petersplatz ist Benedikt damit nicht mehr zu sehen sein. Während der vergangenen drei Tagen erwiesen knapp 160’000 Gläubige dem früheren Pontifex die letzte Ehre.

Aufgebahrt im Petersdom: Mehrere Zehntausend Menschen erwiesen Benedikt XVI. die letzte Ehre. Video: Tamedia

Wo bekommt Benedikt XVI. seine letzte Ruhestätte?

Benedikt XVI. wird nach der Trauerfeier in der Krypta unter dem Petersdom im Vatikan beigesetzt werden – im früheren Grab seines 2005 verstorbenen Vorgängers Johannes Paul II. Benedikt hatte sich diesen Bestattungsort nach Angaben seines Biografen Peter Seewald gewünscht. Die Lage gilt wegen der besonders grossen Nähe zum vermuteten Petrusgrab als privilegiert.

Die Krypta ist auch unter dem Namen Vatikanische Grotten bekannt. Sie liegt unter dem Altar des Petersdoms, in ihr sind insgesamt 62 Päpste begraben. Der Sarg mit dem Leichnam von Johannes Paul II. war nach dessen Seligsprechung im Jahr 2011 in die St. Sebastian-Kapelle im Seitenschiff des Doms verlegt worden.

Bewacht von Schweizergardisten: Der Leichnam von Benedikt XVI, aufgebahrt im Petersdom. Foto: AFP

Der Petersdom hat als Grabkirche der Päpste eine lange Tradition. Der erste Bau wurde im vierten Jahrhundert nach Christus über einem Friedhof errichtet, wo das Grab des Apostels und ersten Papstes Petrus vermutet wurde. Von den 266 Päpsten in der Geschichte sollen insgesamt mindestens 145 im Petersdom ruhen, in teils opulenten, teils sehr bescheidenen Gräbern.

Wie viele Personen werden zur Trauerfeier erwartet?

Prognosen der Präfektur zufolge werden mehr als 60’000 Trauergäste erwartet. Die Zahl könnte allerdings deutlich höher werden, zumal auch in den Tagen der öffentlichen Aufbahrung fast doppelt so viele Menschen kamen wie vorhergesagt. Für die Trauerfeier sind in Rom rund 1000 Sicherheitskräfte im Einsatz. Über dem Vatikan herrscht eine Flugverbotszone.

Für das historische Event – erstmals seit mehr als 200 Jahren wird ein amtierenden Papst einen ehemaligen beerdigen – sind mehr als 1000 Medienvertreter akkreditiert.

Welche wichtigen Personen sind bei der Trauerfeier anwesend?

Nur zwei Staaten haben eine offizielle Einladung des Vatikans erhalten, der Totenmesse beizuwohnen: Italien und Deutschland, das Heimatland von Benedikt XVI alias Joseph Ratzinger. Die Schweiz wird deshalb weder durch Bundespräsident Alain Berset noch durch ein anderes Mitglied des Bundesrates vertreten sein. Lediglich ein niederrangigeres Mitglied der Bischofskonferenz wird nach Rom reisen: Weihbischof Alain de Raemy, der die Diözese Lugano derzeit interimistisch leitet. Dabei wird de Raemy nicht bloss ein gewöhnlicher Messeteilnehmer sein: Er wird das Requiem für Benedikt XVI sogar aktiv mitgestalten. Lesen Sie hier mehr dazu. Zudem wird «aller Voraussicht nach» der Schweizer Botschafter beim Vatikan, Denis Knobel, an der Totenmesse teilnehmen, heisst es beim Aussendepartement (EDA).

Er wird Papst Benedikt mitbeerdigen: Der Schweizer Weihbischof Alain de Raemy. Foto: Keystone

Ein regelrechtes Feuerwerk an Politprominenz wird jedoch aus Deutschland erwartet: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier reist nach Rom und wird dort vor der Trauerfeier von Papst Franziskus begrüsst. Mit Steinmeier zusammen fliegt Bundeskanzler Olaf Scholz. Auch Bundestagspräsidentin Bärbel Bas und der aktuelle Bundesratspräsident Peter Tschentscher reisen nach Rom. Zur Delegation des Bundespräsidenten gehört ausserdem CDU-Chef Friedrich Merz als Oppositionsführer. Zudem kündigte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) seine Teilnahme an. Er reist zusammen mit einer Delegation aus Bayern, dem Heimatbundesland des früheren Papsts.

Ausserdem wird eine ganze Reihe von Regierungschefs, königlichen Häuptern und Alt-Staatspräsidenten nach Rom reisen, allerdings in privater Mission. Laut italienischen Medienberichten werden unter anderem die Präsidenten von Polen und Portugal, der König von Belgien und der ehemalige österreichische Bundespräsident Heinz Fischer erwartet.

Wie geht es im Vatikan weiter?

«Hinter den Kulissen läuft der Machtkampf der rivalisierenden Gefolgschaften der beiden Päpste», schrieb Italienkorrespondent Oliver Meiler nach Bekanntwerden des Todes von Benedikt XVI. Für die Kirche sei diese Trauerliturgie protokollarisches Neuland, frei für Gestaltung und Interpretation. Darum sei es nicht sehr verwunderlich, dass sich in die Trauer um Benedikt auch Misstöne mischten. Die Anhängerschaft von Benedikt finde offenbar, dass die rivalisierenden «Bergoglianer», also die geistige Gefolgschaft von Jorge Mario Bergoglio, das Protokoll gezielt klein und schlicht halte, damit das letzte Geleit für den Emeritierten nicht allzu gross und pompös ausfalle. Benedikt selbst soll sich das zwar so gewünscht haben: «feierlich, aber einfach». Doch die «Ratzingerianer» vermuteten Boshaftigkeit.

Einzigartig an diesem Abschied von einem Papst sei, dass er keine Sedisvakanz verursache, der Stuhl Petri ist besetzt. Dennoch seien die Kämpfe und Intrigen, die im Schatten des aufgebahrten Benedikts laufen, schon das Präludium dafür. Franziskus ist selbst 86 Jahre alt und nicht mehr gut zu Fuss: Sein Knieleiden binde ihn an einen Rollstuhl, das Reisen werde zusehends schwerer. Und wenn er sonst auch bei guter Gesundheit zu sein scheine, spreche er doch immer wieder von der Möglichkeit, dem Beispiel seines Vorgängers zu folgen und zurückzutreten. «Benedikt hat eine Tür geöffnet», sagte er einmal, und die stehe jetzt offen.

SDA/AFP/red

Fehler gefunden?Jetzt melden.