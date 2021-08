Erster Saisonsieg – Drei Standards führen GC zum Erfolg gegen Lausanne Die Grasshoppers empfingen im Letzigrund den FC Lausanne-Sport. GC-Coach Giorgio Contini gewinnt das Duell gegen seinen Ex-Club deutlich. Erik Hasselberg

Campana schiesst das 1:0 In der Super-League-Partie zwischen GC und Lausanne-Sport bringt Campana die Gastgeber im Letzigrund in der 35. Minute in Führung.

Ein Mann, drei Tore, doch nur zwei ins richtige Tor: Im dritten Saisonspiel beweist Leonardo Campana, dass er nicht nur Eigentore schiessen kann. Der 20-jährige Ecuadorianer, der für ein Jahr von den Wolverhampton Wanderers nach Zürich ausgeliehen ist, steht mit seinen zwei Treffern am Ursprung des 3:1-Erfolgs der Grasshoppers gegen Lausanne-Sport.

Es ist für GC der erste Sieg in dieser Super-League-Saison und der erste Sieg seit 986 Tagen. So lange lag bis zum Samstagabend der letzte Erfolg des Rekordmeisters in der höchsten Schweizer Spielklasse lange zurück. Am 25. November 2018 bezwang er St. Gallen 2:1.

Die Mithilfe des VAR

Gegen die jungen Westschweizer tut sich GC in der ersten Halbzeit lange schwer. Die Mannschaft von Giorgio Contini, der erstmals auf seinen ehemaligen Arbeitgeber traf, hatte zwar viel Ballbesitz, doch die Gastgeber die besseren Chancen. Der unermüdlich arbeitende Lausanne-Captain Kukuruzovic (4. Minute) und der auffällige Puertas (16.) prüften GC-Goalie Moreiras. So fiel das 1:0 in der 36. Minute für die Gastgeber eher entgegen dem Spielverlauf. Nachdem Herc gefoult worden war, fand seine scharf getretene Flanke den Hinterkopf von Campana. Mit dem Rücken zum Tor stehend, lenkte er den Ball ins Netz.

Mit der Führung im Rücken starteten die Zürcher beflügelt in die zweite Hälfte – und wurden vom VAR sicherlich nicht benachteiligt. Ein Eingreifen aus Volketswil hatte Bieri dazu veranlasst, nach einem unabsichtlichen Handspiel von Suzuki auf Penalty zu entscheiden. Der Entscheid hart, aber vertretbar, war doch der Arm des 21-Jährigen nicht am Körper.

Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Super-League-Debütant Anel Husic zwar noch der Anschlusstreffer (73.), doch Gomes (81.) erstickte mit dem 3:1 jegliche Hoffnungen der Westschweizer im Keim. Wieder ist es ein Standard, der zum Erfolg führt und die Abwehrschwäche der Lausanner offenbart, die nach drei Niederlagen und null Punkten auf dem letzten Tabellenplatz verharren.

LIVE TICKER BEENDET 95' Schluss! GC feiert einen 3:1-Sieg gegen Lausanne. Herzlichen Dank, dass Sie mit dabei waren. Hier folgt in Kürze ein ausführlicher Matchbericht. 90' 5 Minuten werden hier nachgespielt. Doch GC dürfte dieser Sieg nicht mehr zu nehmen sein. Die Fans haben zumindest schon die Siegesgesänge angestimmt. 81' TOR GC Wieder ein Standard, wieder ein Tor für GC! Toti Gomes trifft nach einer Ecke zum 3:1 und erstickt jegliche Hoffnungen bei Lausanne nach dem Anschlusstreffer wieder im Keim. 73' TOR LAUSANNE Husic bringt die Hoffnung für die Gäste zurück! Moreiras lenkt einen Schuss nur ungenügend zur Seite ab, der Debütant ist am schnellsten und verkürzt zum 1:2. Allerdings stellt sich die Frage, ob Husic bei der Schussabgabe im Abseits stand – doch wir haben in der Schweiz keine kalibrierten Linien, das Tor zählt. 67' Abschluss Kukuruzovic Der Captain der Lausanner mal wieder mit einem Abschluss. Doch dieser Freistoss fliegt auf die leeren Tribünen. Wollen die Gäste in diese Partie zurückfinden, müssen sie sich dringend etwas einfallen lassen. Denn bislang fehlen ihnen in dieser zweiten Halbzeit die Mittel, um GC wirklich gefährlich zu werden. 60' Doppelwechsel auf beiden Seiten Bei Lausanne verlassen der aufällige Puertas und N guessan den Platz. Für sie kommen Amdouni und Mahou. Auch GC wechselt. Identifikationsfigur Pusic ersetzt den japanischen Nationalspieler Kawab und Demhasaj macht Momoh Platz. Der Penaltyentscheid sorgt auch im Netz für Verwirrung 55' Gelbe Karte Lausanne Nachdem er vorhin den Penalty unglücklich verursacht hatte, sieht Suzuki nun zurecht die Gelbe Karte. 55' Die heimischen Fans im spärlich besetzten Letzigrund freut es. Sie machen sich bemerkbar und besingen ihre Mannschaft von den Rängen. Sie sehen, wie Campana hier beinahe einen Hattrick erzielt, doch sein Abschluss wird zur Ecke geklärt. 49' TOR GC Campana macht den Panenka! Staubtrocken netzt er zum 2:0 für GC ein. Besser hätte GC in die zweite Hälfte nicht starten können. Castella hat nicht die Geduld, entscheidet sich für eine Seite. 47' Handspiel - Penalty GC Suzuki springt ein Prellball an den Arm, GC fordert natürlich vehement den Penalty. Und tatsächlich, der VAR interveniert und Bier geht zum Spielfeldrand und schaut sich die Szene an. Unglücklich und sicher nicht im Sinne des Sports. Doch der Arm ist nicht angewinkelt, weshalb Bieri auf Penalty entscheidet. 46' Anpfiff Die zweite Halbzeit hat begonnen und auf dem Rasen stehen dieselben 22 Akteure wie vor der Pause. 45' Halbzeitende Und das war es von den ersten 45 Minuten im Letzigrund, auch die Nachspielzeit von lediglich einer Minute ist bereits verstrichen. GC liegt 1:0 in Führung dank eines Treffers von Campana. Lausanne hatte zu Beginn die besseren Chancen durch Weitschüsse, die Moreira im GC-Tor immer wieder entschärfte. GC mit mehr Ballbesitz in dieser umkämpften Partie, bis jetzt aber nur bei Standards gefährlich. Wenn die Mannschaft von Giorgio Contini hier den ersten Sieg der Saison einfahren will, muss sie nach der Pause konsequent das 2:0 suchen. Das 1:0 im Video Campana schiesst das 1:0 In der Super-League-Partie zwischen GC und Lausanne-Sport bringt Campana die Gastgeber im Letzigrund in der 35. Minute in Führung. 42' Bolla gestoppt 4, 5 Spieler von Lausanne können ihn nicht stoppen: Bolla tanzt sich durch den Strafraum der Gäste, der Ball klebt förmlich an seinen Füssen. Doch im letzten Moment kann Nanizayamo doch noch zur Ecke klären. Die Partie hat mittlerweile deutlich an Fahrt gewonnen. 40' Penalty? Puertas knallt einen Freistoss an die Latte, beziehungwesise lenkt Moreiras den Ball dorthin. Kurz später fällt der Torschütze im Strafraum, doch Bieris Pfeife bleibt stumm und auch der VAR schaltet sich zurecht nicht ein. 39' Abschluss Lausanne Tückischer Aufsetzer von N guessan, doch Moreira besteht auch diesen Test. Lausanne lässt sich hier auch nach dem Rückstand nicht unterkriegen. 35' TOR GC Lenjani setzt sich an der Seite durch, Herc macht es nachher geschickt und holt den nächsten Freistoss für die Gastgeber heraus. Und seine Flanke in der Mitte findet den Hinterkopf von Campana, der das 1:0 schiesst! 32' Gelbe Karte Lausanne Nanizayamo kann sich nur noch mit einem Foul helfen und sieht dafür die Gelbe Karte. Freistoss kurz vor der Strafraumgrenze für GC. Campana mit Links, doch sein Schuss fliegt über das Tor. Die Highlights in dieser Partie bleiben rar. 25' Glück für GC Nach einem Ballverlust im Mittelfeld und einem schnell Pass kann Ouattara ins Eins gegen Eins gehen, doch rutsch im dümmsten Moment aus. Vor Spielbeginn hat es hier auch lange und ausgiebig geregnet. Mehr anzeigen

