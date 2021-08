Hohe Impfquote in Zürcher Spitälern – Drei von vier Mitarbeitenden sind geimpft Die Impfbereitschaft bei Spitalmitarbeitenden ist hoch. Damit gehörten Spitäler zu den sichersten Orten, schreibt der Zürcher Verband.

Die Corona-IPS im Universitätsspital Zürich im Dezember: Inzwischen sind viele Mitarbeitende geimpft. Foto: Urs Jaudas

Fast drei Viertel der Ärztinnen, Pflegenden und Mitarbeitenden mit Patientenkontakt haben sich bis Ende Juni gegen Corona impfen lassen. Das schreibt der Verband Zürcher Krankenhäuser in einer Mitteilung.

Das ist deutlich mehr als im kantonalen Schnitt. Im Kanton Zürich sind aktuell 52 Prozent vollständig geimpft, 5,9 Prozent einfach. (Hier geht's zum Impf-Monitor)

Die hohe Impfbereitschaft unterstreiche das Verantwortungsbewusstsein und die Solidarität der Spitalmitarbeitenden, schreibt der Verband. Das Ansteckungsrisiko in den Zürcher Spitälern durch Mitarbeitende sei sehr gering dank den konsequent angewandten Hygienemassnahmen.

Mit der hohen Impfquote werde das Risiko einer Covid-Infektion nochmals gesenkt. Man könne davon ausgehen, dass die Zürcher Spitäler zu den sichersten Orten gehören.

Die Erhebung der Daten basiert auf den Impfungen direkt in den Spitälern oder in den zugehörigen Impfzentren. Diejenigen Mitarbeitenden, die sich ausserhalb dieser Möglichkeiten haben impfen lassen, wurden nicht erfasst. Man könne also davon ausgehen, dass die Impfquote sogar noch höher sei.

Impfskepsis unter Pflegerinnen verbreitet

Zahlen aus einzelnen Spitälern und Heimen haben bis anhin darauf hingedeutet, dass die Impfquote beim Pflegepersonal tiefer ist als in der übrigen Bevölkerung.

Im Genfer Universitätsspital haben sich laut dem Genfer Gesundheitsdirektor Mauro Poggia bisher nur zwischen 40 und 45 Prozent der Pflegenden impfen lassen. Poggia plädierte im Juli dafür, dass ungeimpftes Pflegepersonal nur Aufgaben ohne Patientenkontakt übernehmen darf. In der Deutschschweiz dürfte die Quote zum Teil noch niedriger sein, vermutete er.

lia

