Noch eine ZSC-Niederlage – Drei Zürcher stürzen die Lions in die Krise Das Team von Rikard Grönborg unterliegt dem auswärtsstarken Biel 1:4. Es ist die dritte aufeinanderfolgende Heimniederlage gegen einen Berner Club. Marco Keller

Wie so oft in dieser Saison ist er einen Schritt schneller als sein Gegenspieler: Damien Brunner (hinten) kann von Patrick Geering nicht am Abschluss gehindert werden und trifft zum 0:1 für Biel. Foto: Patrick B. Kraemer (Keystone).

Irgendwann war die Geduld der ZSC-Fans am Ende. Es lief zwar erst die 26. Minute, und es stand aus Zürcher Sicht «nur» 0:1. Das Geschehen in diesem Powerplay war aber gar nicht nach dem Gusto der Mehrheit der Anwesenden. Eine Nachlässigkeit folgte der anderen, und schliesslich führte ein weiterer Puckverlust zu einem Konter, der nur wegen einem ungenauen Zuspiel von Topskorer Toni Rajala auf Gaetan Haas nicht mit dem 0:2 endete.

Symptomatisch aus Zürcher Sicht ist schon der Bieler Führungstreffer. Sven Andrighetto befindet sich in aussichtsreicher Position für einen Abschluss, doch der Stürmer mit NHL- und KHL-Erfahrung dreht ab. Sein scharfer Rückpass ist zu wenig präzis, und bringt Patrick Geering in Verlegenheit. Der Captain kann den Puck nicht kontrollieren, Damien Brunner bedankt sich, zieht los und vollstreckt. Und der 35-Jährige lässt sich in seinem xten Frühling derartige Chancen nicht entgehen – er erzielt bereits seinen neunten Saisontreffer, später folgt das Jubiläumstor.

Die 3 Infos einblenden Die ZSC-Stehplatzfans

Egal, ob ihre Lieblinge gut, schlecht oder noch schlechter spielten. Die Supporter feuerten die Lions immer weiter an. Manchmal würde man sich aus ZSC-Optik wünschen, dass sie nicht so weit oben im Stadion wären, und die Spieler sie besser hören würden. Kevin Fey

Der Verteidiger hat als Assistenzcaptain eine wichtige Rolle, und soll den offensiv orientierten Bielern defensive Stabilität verleihen. Das gelingt ihm aber nicht, mit Risikopässen in der eigenen Zone leitet er mehrere Zürcher Chancen ein. Ludovic Waeber

An den Zürcher Goalies kann die aktuelle Schieflage nicht festgemacht werden. Wie am Vortag beim 1:3 gegen Rapperswil überzeugt auch der Freiburger mit zahlreichen Glanztaten, und hält sein Team lange im Spiel.

Natürlich, Biel ist stark in dieser Saison, gerade auf fremdem Eis. Sieben von acht Partien fern des Seelandes haben die Gelb-Roten gewonnen, alle ausser dem 0:4 in Ambri-Piotta. Das ergab 2,286 Punkte pro Auswärtsspiel, nur minim weniger als letzte Saison der überlegene Qualifikationssieger Zug insgesamt. Allerdings hat auch das Team von Antti Törmänen zuletzt und nach einem Traumstart von 22 Zählern aus acht Partien die Pace nicht ganz halten können. Doch allzu einfach sollte man ihnen das Toreschiessen trotzdem nicht machen: So wie sie die Zürcher im Mitteldrittel förmlich einluden. Luca Cunti traf zum 0:2 und 1:3, beide Male unbedrängt aus dem Slot, was nicht gerade das klassische Alleinstellungsmerkmal des Filigrantechnikers ist. Zwischenzeitlich hatte Denis Malgin am Ende einer schnellen Kombination und einem starken Zuspiel von Marcus Krüger auf 1:2 verkürzt.

Die Offensive bringt kein Bein vors andere

Besonders inspiriert zeigt sich die zweite Linie, bestehend aus drei ehemaligen Zürchern, die alle acht Bieler Skorerpunkte unter sich aufteilte. Doppeltorschütze Cunti wurde zweimal ideal von Mike Künzle assistiert, der 2018 im Final gegen Lugano den bisher letzten grossen ZSC-Triumph mit dem Siegtor in Spiel 1 und dem Assist zum 1:0 in der «Finalissima» eingeleitet hatte und der auch noch den «Empty netter» von Brunner vorbereitete. Und eben dieser Brunner, ein paar Kilometer entfernt in Kloten eishockeytechnisch gross geworden, kam auf zwei Tore und einen Assist.

Die ZSC-Reaktion im Schlussdrittel? Sie hätte kommen können, spätestens als Viktor Lööv für das dritte Bieler Beinstellen dieses Abends bestraft wurde. Die Zürcher schickten noch einmal das Beste aufs Eis, was der Sport hierzulande zu bieten hat. Das Überzahlspiel ist aber ein Spiegelbild der aktuellen Verfassung. Viele potenzielle Leader sind in Rikard Grönborgs Team, alle mit hohen Ansprüchen, inklusive demjenigen nach viel Eiszeit. Was aber fehlt, ist jemand, der bereit und fähig ist, als Häuptling Verantwortung zu übernehmen. Ladehemmung hat vor allem die Offensive. Bei den vier Niederlagen in den letzten fünf Spielen totalisierten sie vier Tore. Gemessen am Potenzial ein Hohn. In Zürich-Nord drohen ungemütliche Tage.

Telegramm: Infos einblenden ZSC Lions - Biel 1:4 (0:1, 1:2, 0:1) 7650 Zuschauer. Tore: 19. Brunner 0:1. 30. Cunti (Künzle/Ausschluss Roe) 0:2. 31. Malgin (Krüger) 1:2. 34. Cunti (Künzle, Brunner) 1:3. 59. Brunner (Künzle) 1:4 (ins leere Tor). Strafen: 2-mal 2 Minuten gegen die ZSC Lions, 4-mal 2 Minuten gegen Biel. ZSC Lions: Waeber; Weber, Geering; Noreau, Marti; Trutmann, Phil Baltisberger; Guebey; Azevedo, Roe, Hollenstein; Krüger, Malgin, Andrighetto; Pedretti, Diem, Quenneville; Aeschlimann, Schäppi, Sopa. Biel: Van Pottelberghe; Rathgeb, Lööv; Jakowenko, Grossmann; Fey, Forster; Stampfli; Hügli, Haas; Rajala; brunner, Cunti, Künzle; Kohler, Tanner, Kessler; Karaffa, Froidevaux, Schläpfer. Bemerkungen: ZSC Lions ohne Sigrist (Oberkörper), Bodenmann und Morant (beide verletzt) sowie Chris Baltisberger (gesperrt). ZSC Lions von 57:02 bis 58:55 ohne Goalie.

Fehler gefunden?Jetzt melden.