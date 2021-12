Ehepaar aus Rüschlikon – Drei Amputationen, zwei Menschen, ein Schicksal René Kummer verlor bei einem Zugunfall beide Beine, seine Frau Ursula bei einem Autounfall eines. Ein Gespräch über das Schicksal, und wie man es akzeptiert. Daniel Hitz

René und Ursula Kummer aus Rüschlikon sind seit bald 50 Jahren verheiratet. Dank Bein-Prothesen sieht man die Spuren ihrer Schicksalsschläge nicht auf den ersten Blick. Foto: Patrick Gutenberg

Das Schicksal kündigt sich selten an. Im Leben von Ursula Kummer war das anders. Sie ist gerade vier Jahre alt, in jener Vorweihnachtszeit des Jahres 1954, als ihre Mutter eine schlimme Vorahnung plagt. Immer und immer wieder träumt sie, dass sie eines ihrer vier Kinder unter einem Auto hervorziehen muss. Bevor sie das Gesicht des Kindes erkennt, erwacht sie schweissgebadet.

Am 21. Dezember erhält die Mutter die Antwort, die sie nie erfahren wollte. Eine Bekannte will die kleine Ursula zum Einkaufen mitnehmen. Die Mutter ahnt Schlimmes, will es zuerst verhindern, gibt dann nach. Wenige Sekunden später schlägt das Schicksal, das sich in den Träumen der Mutter andeutete, erbarmungslos zu. Ins Rollen brachte alles ein Dackel auf der anderen Strassenseite.