Bellinzona TI – Dreissig Menschen wegen Brands evakuiert

Das Feuer brach im Stadtteil Giubiaso aus. Google Maps

Bei einem Brand im Tessiner Kantonshauptort Bellinzona sind in der Nacht auf Samstag mehrere Gebäude beschädigt worden. Rund 30 Menschen wurden vorübergehend evakuiert. Eine Person erlitt laut Polizei eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde in ein Spital gebracht.

Das Feuer brach aus ungeklärten Gründen kurz nach 23 Uhr bei einem Lagerschuppen im Stadtteil Giubiasco aus, wie die Tessiner Kantonspolizei mitteilte. Wegen starker Winde breiteten sich die Flammen schnell aus und griffen auf mehrere Wohngebäude über.

Die Löscharbeiten dauerten den Angaben zufolge bis spät in die Nacht an. Es entstand laut Polizei beträchtlicher Sachschaden. Die meisten Evakuierten konnten später wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Zwei Strassen wurden wegen der Löscharbeiten vorübergehend gesperrt.

