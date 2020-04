Krisenkommunikation während Corona – Dringend gesucht: Durchhalteparolen 20 Grad und Sonnenschein am Wochenende. Halten wir durch? Wie wird das nur an Ostern? Jetzt ist alles eine Frage des richtigen Tons. Dafür besorgt sind die Bundesräte höchstselbst – und eine hippe Werbeagentur. Philipp Loser

Irgendwie durchhalten. Ein Plakat erinnert auf dem leeren Basler Messeplatz an die Hygieneregeln des BAG. Gestaltet hat es die Zürcher Agentur Rod. Foto: Freshfocus

In normalen Zeiten würde man sich darüber lustig machen. Da steht also Guy Parmelin, der ungelenkste unserer im Schnitt eher ungelenken Bundesräte, und beugt sich tief, tief über eine Kiste mit farbigen Mäppchen. Lesen kann er so unmöglich etwas, die Krawatte hängt im Nirgendwo.