Fünfjährige Elefantenkuh Ruwani – Dritter Elefant im Zoo Zürich an Herpesvirus gestorben Nach Umesh und Omysha waren der Zoo und das Tierspital auch bei der fünfjährigen Elefantenkuh Ruwani machtlos gegen das Virus. Der Zoodirektor spricht von einem tragischen Verlust.

Elefantenkuh Ruwani beim Baden am 11. Dezember 2019. Foto: Walter Bieri (Keystone)

Der Zoo Zürich hat eine dritten Elefanten verloren: Die fünfjährige Elefantenkuh Ruwani ist am Samstagmorgen an den Folgen eines Herpesvirus gestorben, teilte der Zoo mit.

Nach dem zweijährigen Umesh und der achtjährigen Omysha sei Ruwani der letzte akut gefährdete Elefant gewesen, heisst es in der Medienmitteilung weiter. Bis am Freitag habe sie keine Krankheitsanzeichen gezeigt. Ihre Virenlast habe in den Tagen davor zwischen hohen und niedrigen Werten geschwankt. Um einen Ausbruch der Krankheit zu verhindern, habe der Zoo zudem früh eine begleitende Behandlung mit antiviralen Medikamenten gestartet.

Zoodirektor Severin Dressen zeigte sich in der Mitteilung bestürzt. «Einen dritten Elefanten in so kurzer Zeit an dieses gefürchtete Virus zu verlieren, ist ein tragischer Verlust für den Zoo Zürich.» Es sei besonders frustrierend, dass man «trotz bester veterinärmedizinischer Versorgung durch das Universitäre Tierspital» machtlos gegen das Virus gewesen sei.

Ruwani gehörte zu einer der beiden matriarchalen Elefantengruppen im Zoo. Sie bildete zusammen mit ihrer Mutter Farha und ihrer Grossmutter Ceyla-Himali die eine, Umesh und Omysha zusammen mit Mutter Indi und Schwester Chandra die andere Gruppe.

SDA

