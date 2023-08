Drogenszene in der Bäckeranlage Zürich – «Es sind unhaltbare Zustände für uns Anwohnende» Quartierbeobachter Hannes Lindenmeyer kritisiert die Stadt und fordert rasche Massnahmen. Zum Beispiel Ranger, die im Park für Ordnung sorgen. Liliane Minor

Hannes Lindenmeyer kennt die Umgebung der Bäckeranlage wie kaum jemand sonst. Er hat einst den ersten Injektionsraum in Zürich mit aufgebaut.

Foto: Urs Jaudas

Ein Gespenst kehrt zurück: Rund um die Bäckeranlage in der Stadt Zürich wächst die Drogenszene so stark, dass das Quartier zunehmend unter den Folgen leidet. Was das bedeutet, schildert ein langjähriger Anwohner und Beobachter der Situation.