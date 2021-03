Never Mind the Markets: Inflationsausblick – Drohen Verhältnisse wie in den Siebzigern? Das Inflationsgespenst geht wieder um. An den Finanzmärkten fallen die Kurse von Anleihen und Anleger schichten ihre Aktienportefeuilles um. Unser Blogger ordnet ein. Andreas Neinhaus

Für eine Rückkehr von Verhältnissen wie hier müssten sich die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen ändern : Deutsche Studenten demonstrieren 1974 gegen die Inflation. Foto: Getty Images

Eigentlich war die Wirtschaft ja bis vor kurzem deflationsgefährdet. Japan kämpft seit den Neunzigerjahren mit sinkenden Preisen. Die Zentralbank hat so gut wie alles ausprobiert, um das Problem zu beseitigen. In der Schweiz sind negative Teuerungsraten seit über zehn Jahren die Regel und nicht die Ausnahme. Und die Zentralbanken in den USA sowie im Euroraum werden seit langem dafür kritisiert, dass sie ihre Inflationsziele verfehlen. Was steckt hinter der plötzlich aufgekommenen Angst vor dem totgeglaubten Phänomen Inflation?

Schweiz: Hohe Inflation ist ein Phänomen der Vergangenheit