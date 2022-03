Ökonomische Folgen des Kriegs – Droht der Weltwirtschaft der ganz grosse Crash? Der Krieg in der Ukraine trifft die Wirtschaft zu einem heiklen Zeitpunkt. Der coronabedingte Konjunktureinbruch ist längst nicht überwunden. Erste Experten befürchten einen Albtraum. Claus Hulverscheidt

Die Spannbreite der möglichen ökonomischen Folgen des Krieges ist mindestens so groß, wie dieses Containerschifflang ist. Foto: Robin Utrecht/AFP

Wer vor nicht einmal zwei Wochen Konjunkturforscher nach den grössten Risiken für eine gedeihliche Entwicklung der Weltwirtschaft fragte, der bekam zumeist drei Stichworte zu hören: Corona, Lieferengpässe, Inflation.

Gewiss, manche der Experten verwiesen eher routinemässig auch auf «geopolitische Risiken», also etwa den Konflikt zwischen China und Taiwan, den möglichen Sieg eines Rechtspopulisten bei der französischen Präsidentschaftswahl oder den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine.

Alles in allem aber, so hiess es übereinstimmend, stehe nach dem Abflauen der jüngsten Corona-Welle einem kräftigen Aufschwung nichts mehr im Wege.



Wenige Tage und einen Invasionsbefehl des Kriegsherrn Wladimir Putin später haben sich sämtliche Prognosen «in Luft aufgelöst», wie Rüdiger Bachmann, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Notre-Dame-Universität im US-Bundesstaat Indiana, einräumt.

Niemand weiss mehr, wie es wirtschaftlich weitergehen wird, weil niemand in den Kopf des russischen Präsidenten hineinschauen kann: Gibt er sich mit ein paar territorialen Zugeständnissen zufrieden? Besetzt er die ganze Ukraine? Hat er weitere Länder im Visier? Setzt er gar Atomwaffen ein?

Viele Regierungen haben sich wegen der Pandemie verschuldet

Entsprechend gross ist die Spannbreite der möglichen ökonomischen Folgen. Sie reicht von einer kleinen konjunkturellen Delle über eine handfeste Krise bis zum ganz grossen globalen Crash.



Klar ist lediglich: Wie immer, wenn die Waffen sprechen, ist auch dieser Krieg zuallererst eine humanitäre Tragödie. Allerdings trifft er auch die Weltwirtschaft zu einem heiklen Zeitpunkt, denn der coronabedingte Konjunktureinbruch ist ebenso wenig endgültig überwunden wie die Pandemie selbst: In den USA etwa liegt die Zahl der Beschäftigten immer noch deutlich unter dem Vorkrisenniveau.

Die grossen Notenbanken stehen angesichts dramatisch steigender Preise vor einer Zinserhöhungswelle mit ungewissem Ausgang. Und die Regierungen der Welt haben sich in der Pandemie in einem Masse verschuldet, dass sich viele eine weitere Rezession schlicht nicht mehr leisten können.



Selbst im sehr optimistischen, derzeit kaum mehr vorstellbaren Szenario, dass auf wundersame Weise Frieden einkehren wird, werden zahllose Narben bleiben, darunter auch ökonomische. Europa etwa wird seine gesamte Energieversorgung neu aufstellen und grundsätzlich diskutieren müssen, wie und in welchem Umfang sich westliche Unternehmen künftig in Putins Russland engagieren sollen.

Zugleich dürfte die allgemeine Verunsicherung, die etwa den Ölpreis auf den höchsten Stand seit mehr als zehn Jahren getrieben hat, noch eine ganze Weile fortbestehen.

Der Welt droht ein Schock wie während der Ölkrisen

Auch bei einem eher glimpflichen Ausgang des Konflikts hält es Ökonom Bachmann für denkbar, dass die USA, noch mehr aber die Länder der EU, vorübergehend in eine Rezession schlittern werden.

«Das gilt natürlich umso mehr, sollte Putin den Öl- und Gashahn tatsächlich zudrehen, denn irgendwann wird er sich womöglich fragen: Warum soll ich Gas liefern, wenn ich dafür mit Devisen bezahlt werde, an die ich dann wegen der westlichen Wirtschaftssanktionen nicht rankomme?», sagt der Volkswirt. Zu den coronabedingten Lieferengpässen käme dann noch eine massive Energieknappheit hinzu.



Im schlimmsten Fall «werden wir es mit einem Angebotsschock zu tun bekommen, wie es ihn seit den Ölkrisen der Siebzigerjahre nicht mehr gegeben hat», so Bachmann. Doch selbst wenn es weniger schlimm wird, werden die Menschen in Europa «die Kriegsfolgen sowohl an der Tankstelle als auch bei der Strom- und Gasrechnung zu spüren bekommen».



Dass die Folgen von Krieg, Sanktionen und Gegensanktionen die Europäer besonders hart treffen werden, ist der Abhängigkeit von russischen Öl- und Gaslieferungen geschuldet. Verschont bleiben werden jedoch auch die USA nicht, denn eine Rezession in Europa würde angesichts der engen Handels- und Finanzbeziehungen auch nach Nordamerika hinüberschwappen.

Erste US-Ökonomen befürchten bereits, dass dem Land statt der bisher erwarteten «Boomflation», also einer Teuerungsphase bei gleichzeitig starkem Wachstum, eine Stagflation ins Haus stehen könnte. Sie ist der Albtraum aller Fachleute, bei der eine hohe Inflationsrate und wirtschaftlicher Stillstand zeitlich zusammenfallen.

Europa ist von russischem Öl und Gas abhängig

Um zumindest den Preisdruck zu mindern, wollen die USA, Deutschland und gut zwei Dutzend weitere Industriestaaten 60 Millionen Barrel Rohöl aus ihren strategischen Reserven auf den Markt werfen. Allerdings hatte US-Präsident Joe Biden einen solchen Schritt im November schon einmal unternommen, ohne den Benzinpreis damit nachhaltig drücken zu können.

Immerhin: Die Amerikaner kaufen zwar bisher ebenfalls in Russland ein, werden jedoch mutmasslich in den nächsten Monaten die eigene Öl- und Gasproduktion so weit hochfahren, dass sie nicht länger von Importen abhängig sind. «Europa ist da schlechter dran», sagt Bachmann. «Wir können zwar Öl und Kohle statt in Russland auch andernorts einkaufen, etwa in Saudi-Arabien oder Australien. Bei Gas aber ist das kurzfristig nur sehr bedingt möglich.»

Abo Parteien zur Stromversorgung So soll die Schweiz von russischem Gas unabhängig werden Verschärfung der Sanktionen geplant Russischen Rohstoffhändlern in der Schweiz droht das Aus Leitartikel zur Energiestrategie Gaskraft? Eine Versicherung, mehr nicht! Der schwierigste Job jedoch kommt in den nächsten Tagen und Wochen auf die Notenbanken zu, die entscheiden müssen, ob sie ihre Pläne für eine Zinswende umsetzen oder nicht. In den USA etwa waren Experten bisher davon ausgegangen, dass die Fed die coronabedingte Nullzinsphase im März beenden und den Leitzins um einen Viertel- oder gar einen halben Prozentpunkt anheben wird. Bisher spricht einiges dafür, dass es dabei bleibt. Sollte sich der Krieg in der Ukraine aber bis zur Entscheidung in zwei Wochen deutlich verschärfen, wird sich die Frage neu stellen.



De facto nämlich stehen die Notenbanker vor dem Problem, Zinsbeschlüsse fällen zu müssen, ohne auch nur den Hauch einer Vorstellung davon zu haben, welche anderen Sonderfaktoren die Preis- und Konjunkturentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten beeinflussen werden.

«Gleichzeitig könnte aber die erhöhte Unsicherheit in der Welt die Nachfrage dämpfen.» Rüdiger Bachmann, Volkswirtschaftsprofessor

Bachmann hält es etwa für denkbar, dass Putins Krieg den Preisanstieg noch zusätzlich befeuern wird und die Fed sich deshalb genötigt sieht, auch die Zinsen rascher anzuheben als bisher vorgesehen. «Gleichzeitig könnte aber die erhöhte Unsicherheit in der Welt die Nachfrage dämpfen», sagt der Ökonom. «Die Notenbanken laufen also Gefahr, entweder nicht rasch genug zu handeln oder aber zu überziehen – eine wirklich undankbare Situation.»



Allerdings: Noch härter als die USA und Europa trifft der Krieg die ärmsten Länder der Erde sowie die unmittelbaren Nachbarn Russlands und der Ukraine. Letztere unterhalten oft nicht nur enge wirtschaftliche Beziehungen zu beiden Kriegsparteien, sie nehmen auch die meisten Flüchtlinge aus der Ukraine auf.

Polen empfängt Flüchtlinge aus Ukraine «Vielleicht das grösste soziale Engagement, das wir hier je gesehen haben» Ihnen allen sagten jetzt der Internationale Währungsfonds (IWF) und die Weltbank Finanz- und technische Hilfe zu, vor allem Kiew kann auf Milliarden hoffen. «Diese Krise hat Einfluss auf das Leben und die Lebensgrundlagen von Menschen in aller Welt», erklärten IWF-Chefin Kristalina Georgiewa und Weltbankpräsident David Malpass in einer gemeinsamen Stellungnahme. «Wir bieten ihnen unsere volle Unterstützung an.»

