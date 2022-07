Mountainbike-Weltcup in Lenzerheide – «Du bist nicht normal!» – Drama im Zauberwald Im Cross-Country-Rennen sieht es nach einem Schweizer Doppelsieg aus. Ein Zwischenfall fernab der TV-Kameras macht ihn zunichte. Pia Wertheimer

Misstöne im Ziel zwischen Mathias Flückiger (links) und Weltmeister Nino Schurter. Foto: Gian Ehrenzeller

Aus Schweizer Sicht ist es das perfekte Mountainbike-Rennen – bis kurz vor Schluss. Was in den verhängnisvollen Augenblicken aber wirklich geschehen ist, wissen nur die beiden Protagonisten Nino Schurter und Mathias Flückiger. Denn das Drama des Weltcups in der Lenzerheide spielt sich in einem blinden Fleck der TV-Kameras ab.

Fest steht: Es ist Schurter, der vor Flückiger in den letzten technischen Abschnitt – genannt Zauberwald – der Cross-Country-Strecke einfährt. Der Bündner ist auf Rekordkurs, will sich den 34. Weltcupsieg ergattern. Dicht an seinem Hinterrad folgt sein Landsmann. Hinter den Schweizern fahren der Italiener Luca Braidot und der Südafrikaner Alan Hatherly. Das Quartett entschwindet den Blicken der Zuschauer.

Und während sich das Publikum im nahen Zielbereich bereits auf einen Schweizer Sieg einstimmt, spielt sich verborgen zwischen den Bäumen jene Szene ab, die Sekunden später für Fassungslosigkeit bei Zuschauern und Kommentatoren sorgen wird: Es ist weder Schurter noch Flückiger, der die Waldpassage als Erster verlässt. Es sind Braidot und Hatherly. Mit klarem Abstand taucht Flückiger auf, sein Trikot verdreckt. Hinter ihm Schurter, ebenfalls mit Sturzspuren. Zwei Verlierer, eine Enttäuschung: Flückiger steigt hinter Braidot und Hatherly als Dritter aufs Podest, Schurter bleibt undankbarer Vierter.

«Er hat mich einfach abgeschossen!» Nino Schurter

Gleich hinter der Ziellinie kommt es zu ersten Gehässigkeiten, Schurter schreit den am Boden liegenden Flückiger an: «Du bist nicht normal!» Und auch wenige Minuten später macht Schurter aus seinem Frust keinen Hehl: «Er hat versucht mich zu überholen, wo es einfach nicht geht. Er hat mich einfach abgeschossen», sagt er im TV-Interview. Er selbst sei im Wald in der besseren Ausgangslage gewesen als Flückiger und hätte ziemlich sicher gewonnen.

Da war die Welt noch in Ordnung: Hunderte Zuschauer bejubeln auf der Lenzerheide Flückiger (vorne) und Schurter. Foto: Keystone

«Es ist eine ganz schlechte Antwort von ihm.» Schurter spielt damit auf die Weltmeisterschaften 2021 an. Dort überholte Schurter Flückiger auf den letzten Metern und holte sich so den Sieg. «Ich kann es nur so interpretieren, dass er das immer noch nicht verkraftet hat und mich einfach abgeschossen hat», sagt ein hochemotionaler Schurter.

«Diesmal hat es halt gchlöpft!» Mathias Flückiger

Das will Flückiger nicht auf sich sitzen lassen: «So ist es bei Rennen», kontert er im Interview. Überholmanöver von Schurter und ihm habe habe es ja genug gegeben. «Diesmal hat es halt gchlöpft!» Schurter habe ihn schliesslich vor dem Zauberwald auch an einem Ort überholt, an dem er es nicht erwartet habe. «Auch da sind wir aneinandergeraten.» Doch auch Flückiger erwähnt das Manöver an der WM. «Nino hat mich letztes Jahr etwas gelehrt, nämlich wie man überholt und wie frech man fahren darf.» Er bedaure, dass es zum Sturz gekommen sei. «Aber wir fahren hier Rennen, Mann an Mann. Da kommt man auch mal aneinander ran.»

Pia Wertheimer ist Redaktorin im Ressort Sport. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit umfasst den Freizeitsport im weiteren Sinne – von der Ernährung, über das Training bis hin zur Gesundheit. Sie verfasst dazu auch regelmässig den Newsletter «Startschuss». Mehr Infos @Wertli

Fehler gefunden?Jetzt melden.