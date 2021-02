Psychologie des Putzens – Du bist, wie du putzt Wie man mit dem Dreck in seiner Wohnung umgeht, sagt viel über einen selbst aus. Einige entfernen ihn systematisch, andere chaotisch oder wütend. Und manche haben die Fähigkeit, ihn schlichtweg zu ignorieren. Barbara Reye

Jeder geht beim Putzen anders vor und hat seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Foto: plainpicture

Wer keinen Plan hat, fängt einfach mal irgendwo an. Zuerst ins Bad, dann in die Küche? Oder lieber im Gang, dem Epizentrum der Unordnung, und von dort aus mit dem dröhnenden Staubsauger-Ungetüm in alle Himmelsrichtungen – hin zu den typischen Hotspots? Die Arbeit scheint ja nie auszugehen. Schliesslich ist kaum etwas so anhänglich und zuverlässig wie die winzigen Staubpartikel, die uns auf Schritt und Tritt verfolgen.

In Zeiten von Homeoffice und Homeschooling hat das Putzen und Aufräumen noch viel mehr Gewicht bekommen. «Weil das Coronavirus für uns unsichtbar und nicht greifbar ist, bringen wir stattdessen den sichtbaren Feind in der eigenen Wohnung zur Strecke», sagt der Psychologe Stephan Grünewald vom Marktforschungsinstitut Rheingold in Köln. Im ersten Lockdown habe es oft geradezu martialische Züge angenommen, sozusagen eine private Bodenoffensive, um zu zeigen, wer hier eigentlich der Herr im Hause sei. Der Frühlingsputz sei extremer als sonst ausgefallen, was sich etwa in Deutschland in der Zunahme des Verkaufs von Putzmitteln widergespiegelt habe.