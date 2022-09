Reaktionen zum Rücktritt

Es ist so weit. Wir alle wussten, dass der Tag kommen wird, nun ist er gekommen. Roger Federer tritt vom Tennis zurück. Offiziell. Hochoffiziell. Das verkündet er via Video-Botschaft und einem Brief, das alles postet er auf Social Media. Klar, dass die Reaktionen kaum auf sich warten lassen. Beispielsweise Juan Martin del Potro oder Stan Wawrinka, sie kommentieren den Post auf Instagram mit Herzchen.