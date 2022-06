Abo Lehren aus den «Magglingen-Protokollen» Kann es das überhaupt geben – Spitzensport ohne Missbrauch?

Die Berichte von Turnerinnen über unhaltbare Zustände in Magglingen stellen den Spitzensport grundsätzlich in Frage. Was muss sich ändern? Und was hat das mit uns allen zu tun?