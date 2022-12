Kulturgut bleibt erhalten – Dübendorfer Fliegermuseum in letzter Sekunde gerettet Das Fliegermuseum und das Air Force Center Dübendorf können weiterbetrieben werden. Sie erhalten zudem eine neue Führung.

Das Fliegermuseums Dübendorf kann mit neuer Leitung durchstarten, wie die Tigermaschine vor dem Eingang. Foto: Nicolas Zonfi

Noch vor einem Monat stand die Existenz des Fliegermuseums in Dübendorf auf der Kippe. Nun ist das Museum gerettet – und mit ihm auch das Air Force Center und das Restaurant. Das schreiben die Stiftung «Museum und Militärhistorisches Material der Luftwaffe» (MHMLW) und der Verein der Freunde der Schweizerischen Luftwaffe (VFL) in einer gemeinsamen Mitteilung.

Gefährdet war das Museum wegen neuer Vorgaben. So sollte der Bund und nicht der Verein und die Stiftung für Veranstaltungen verantwortlich sein, wie die «NZZ» im November berichtete. Neue Verträge geben dem Verein die Möglichkeit wieder, in den Hallen Veranstaltungen durchzuführen, wie er am Dienstag mitteilte.

Die potenziellen Einnahmen und die ausgehandelten Mietverträge sicherten die Zukunft des Museums und des Air Force Centers, heisst es in der Mitteilung. In den letzten Wochen hätten sich «zahlreiche Persönlichkeiten aus Militär, Politik und Gesellschaft» für das Museum eingesetzt.

Bisheriger Chef hört auf

Der Verein «Freunde der Luftwaffe» gibt auch bekannt, dass Kurt Waldmeier, Leiter von Stiftung und Verein und ehemaliger Chef der Ju-Air, abtritt. Er wird durch zwei Geschäftsführer ersetzt, bleibt aber Vizepräsident des Vereins. Die Flüge der «Tante Ju» waren eine weitere Einnahmequelle des Vereins. Sie wurden nach dem Absturz einer Maschine 2018, bei dem alle 20 Insassen ums Leben kamen, eingestellt.

Das Zentrum auf dem Flugplatz Dübendorf besteht seit 40 Jahren. Ursprünglich bestand nur ein Baurechtvertrag des Vereins und der Stiftung mit dem Bund: Zwei Hallen wurden gebaut. Diese fallen per 1. Januar 2023 entschädigungslos an den Bund. Danach fällt eine Miete für die Hallen an.

Waldmeier sagt zur Einigung: «Es erfüllt mich mit grosser Freude, dass sich in den letzten Wochen zahlreiche Persönlichkeiten aus Militär, Politik und Gesellschaft für uns eingesetzt haben. So konnte die Vernunft in sprichwörtlich letzter Minute siegen.»

gap/sda

