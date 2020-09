Toxische Zustände in Sozialamt – Dübendorfer Stadtrat leitet Untersuchung ein Hetze im Netz, exzessive Detektiveinsätze: Eine vertrauliche Untersuchung schildert Missstände im Dübendorfer Sozialamt. Nun reagiert der Stadtrat. Simon Huwiler

Die Dübendorfer Stadtregierung will die Zustände im Sozialamt unter die Lupe nehmen lassen. Foto: Urs Jaudas

Toxische Arbeitskultur, Sozialhilfebezüger unter Druck gesetzt, heimlich aufgezeichnete Gespräche: Die Vorwürfe, welche ehemalige Mitarbeitende des Sozialamts Dübendorf gegenüber dem «Tages-Anzeiger» geäussert haben, wiegen schwer (lesen Sie die Hintergründe hier). «Mehrere Mitarbeitende konnten es nicht mehr ertragen, wie abfällig Klientinnen und Klienten behandelt wurden», sagte eine ehemalige Mitarbeiterin. Zwischen 2018 und 2020 verliessen zwei Drittel der Angestellten – acht Personen – das Amt. Nun will der Dübendorfer Stadtrat die Vorfälle untersuchen lassen, wie er am Freitag mitteilt.

«Im Zusammenhang mit den Anfang dieser Woche durch die Medien publik gemachten Vorwürfen gegen

das Sozialamt Dübendorf wird eine externe Untersuchung eingeleitet», schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Angesichts der Schwere der aufgeworfenen Anschuldigungen könne nur eine umgehende und lückenlose Aufarbeitung aller Fakten durch eine unabhängige Stelle eine ausreichende Klärung bringen und das Vertrauen in das Sozialamt wiederherstellen. Der Stadtrat hat das Büro des Gemeinderats beauftragt, eine «politisch möglichst breit abgestützte» Spezialkommission einzusetzen.

Es brodelt schon seit Jahren

Berichte über Missstände gab es schon einige, detaillierte Vorfälle wurden jedoch erst durch Recherchen des TA bekannt. Dabei zeigt sich: Die Stadtregierung von Dübendorf schob das Problem vor sich her – schon 2016 hatte sie der damaligen Sozialhilfechefin wegen rechtsradikaler Posts in sozialen Medien eine schriftliche Verwarnung aussprechen müssen. Der Stadtrat ordnete schliesslich 2019 eine externe Untersuchung an. Vor allem auch, weil der Dübendorfer Ombudsmann Druck ausgeübt hatte. Der Abschlussbericht vom 18. Juni 2019 blieb aber unter Verschluss.

Nun zeigt sich: In diesem Bericht wurden gravierende Missstände beschrieben. Es ist von «zeitnahem Handlungsbedarf» die Rede. Zwar geben sämtliche Mitarbeitenden und Vorgesetzten an, dass sie ihre Tätigkeit mögen. Doch das Team sei «in zwei Lager gespalten» und berichte von «mangelndem Vertrauen, viel Unausgesprochenem und Manipulation». Die Untersucherin ortete nicht weniger als sechs Themenfelder, die «zu entwickeln» seien, vom Umgang mit Klienten bis zur Kommunikation im Team.