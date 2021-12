Konflikt im Schweizer Fussball – Dürfen die Fankurven bei den ID-Kontrollen mitreden? Die Einführung personalisierter Tickets ist aufgeschoben. Aber der politische Druck bleibt hoch. Gibt es eine Lösung, die nicht zu mehr Gewalt führt? Florian Raz Christian Zürcher

Gibt es beim Zutritt zum Stadion bald ID-Kontrollen? Diese Frage wird weiter für hitzige Diskussionen sorgen. Foto: Andy Mueller (Freshfocus)

Raketen schiessen zum Himmel. Es ist ein Gruss der Anhänger des FC Zürich in Richtung des Gästefan-Verbots der Liga. Rund 400 sind nach Lausanne angereist, mit Auto, Zug und Bus, um das Spiel ihres Teams in Lausanne hinter der Gegentribüne zu verfolgen. In der Kälte, mit Proviant gegen Durst, und einem Arsenal von Feuerwerk. Unübersehbar, unüberhörbar.

Ansonsten bleibt es recht ruhig rund um das Stade de la Tuilière. Auch, weil sich der harte Kern der Lausanner Fans nach einer Minute wieder verabschiedet. Er protestiert so ebenfalls gegen den geschlossenen Gästesektor.