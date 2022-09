Podcast «Tages-Anzeigerin» – Dürfen Ministerpräsidentinnen Party machen? Sanna Marin wurde kürzlich heftig kritisiert für ein Video, dass sie beim Feiern zeigt. Weshalb sorgt das überhaupt für Aufsehen?, fragen wir uns in einer neuen Podcast-Folge. Annik Hosmann als Host Priska Amstutz als Host Laura Bachmann als Produzentin

Auch 2022, so scheint es nach dem Wirbel rund um Sanna Marin und ein geleaktes Party-Video, gelten für Politikerinnen andere Standards und Regeln als für Politiker. Während die Boris Johnsons und Donald Trumps der Weltpolitik sich von Partyeskapaden bis Zahlungen an Pornostars fast alles erlauben können («boys will be boys»), wird Politikerinnen wie der finnischen Ministerpräsidentin ihre Glaubwürdigkeit abgesprochen, wenn sie mit Freunden an einer Privatparty tanzen.

Warum ist das so? Und gilt das nur für Politikerinnen oder auch für andere Frauen im Berufsleben? Darüber unterhalten sich Priska Amstutz und Annik Hosmann in einer neuen Folge von «Tages-Anzeigerin».

Ausserdem unterhalten sich die beiden Hosts über den Rücktritt von Serena Williams und den neuen Podcast von Meghan, der ehemaligen Duchess of Sussex. In der ersten Folge von «Archetypes» spricht Meghan mit Williams über ambitionierte Frauen – und die negative Konnotation.

