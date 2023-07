Serie «Grosse Erwartungen» bei Disney+ – Charles Dickens Klassiker führt uns in düstere Zeiten Die Serie «Grosse Erwartungen» nach dem gleichnamigen Roman von Charles Dickens ist eine Kostüm- und Kulissenschlacht – und trotzdem ganz weit weg von der Vorlage. Susan Vahabzadeh

Bei Miss Havisham (Olivia Colman) wird Pip (Fionn Whitehead) zum Gentleman ausgebildet. Foto: Miya Mizuno (FX Networks)

Den unteren Schichten gegenüber, lehrt Miss Havisham den Waisenjungen Pip, darf er sich benehmen, wie er will; die Manieren, die sie ihm beibringt, gelten nur gegenüber Gentlemen, und Pip will nicht Schmied werden wie der Mann seiner Schwester – er will nach London und hoch hinaus.

«Grosse Erwartungen» gilt als eines der wichtigsten Werke von Charles Dickens, zigmal für die Leinwand adaptiert und von der BBC etwa alle zehn Jahre neu als Serie verfilmt. Das ist naheliegend, zunächst einmal ist «Great Expectations» als Fortsetzungsroman erschienen. Die neueste BBC-Version, ein ziemlich düsteres Unternehmen, ist nun bei uns auf Disney+ zu sehen.

Warum also schon wieder? Die neue Fassung ist diverser als je zuvor, das London der 1860er-Jahre ist hier ein Schmelztiegel aller Kolonien. Dem ganzen Roman wird ein Update verpasst, ohne ihn in eine andere Zeit zu transferieren. Mit Fionn Whitehead aus Christopher Nolans «Dunkirk» als Pip wird die Zeit in einer wahren Kostüm- und Kulissenschlacht reanimiert, wohl so verroht, wie Dickens es gemeint hat. Allerdings mit drastischeren Worten und Taten.

Man ahnt in der allerersten Szene, dass Pip nicht da ankommt, wo er hinwill

London, gar das Dorf in Kent, aus dem Pip stammt, als Opiumhölle und grosser Puff – das hat es vielleicht gegeben, aber nicht im Roman von Charles Dickens. Die Grundzüge der Geschichte sind aber da. Pip ist froh, als der Onkel seines Schwagers, der ihn zum Schmied ausbilden will, ihn an Miss Havisham (Olivia Colman) vermittelt.

Er soll ihrer Adoptivtochter Estella (Shalom Brune-Franklin) Gesellschaft leisten, aber er verliebt sich in sie zu seinem Schaden. Miss Havisham, die von ihrem Verlobten sitzen gelassen wurde und fortan ihr Brautkleid trägt, hat aus Rache an den Männern Estella zur Hartherzigkeit erzogen.

Die grandiose Olivia Colman hält dieses Panoptikum der Gescheiterten und Ruchlosen hier tatsächlich zusammen.

Als sie seine Ausbildung zum Gentleman für beendet erklärt, erhält Pip finanzielle Unterstützung, um nach London zu gehen – er hält sie für seine Wohltäterin, aber immer wieder kreuzen sich seine Wege mit denen eines ausgebrochenen Gefangenen, Mr. Magwitch, dem er als kleiner Junge geholfen hat. Man ahnt gleich in der allerersten Szene, dass Pip nicht da ankommt, wo er hinwill – da sieht man ihn, wie er sich anschickt, mit einem Seil um den Hals von einer Brücke zu springen. An dem Punkt in seinem Leben kommt er in der letzten von sechs Folgen wieder an, und ja: Der Roman landet woanders.



Steven Knight hat das geschrieben – und der hat sich immerhin «Peaky Blinders» ausgedacht. Und Miss Havisham, die vom Leben verbitterte ewige Braut, wird von der grandiosen Olivia Colman gespielt, sie hält dieses Panoptikum der Gescheiterten und Ruchlosen hier tatsächlich zusammen, man fiebert ihrem nächsten Auftritt nachgerade entgegen. Vielleicht, weil der Rest doch nur eher kleine Erwartungen erfüllt. Aber es dauert ja höchstens zehn Jahre, bis die BBC die nächste Fassung in Auftrag gibt.

