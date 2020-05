Heime lockern Besuchsverbot – Durchs Glas getrennt nah sein Zürcher Alters- und Pflegeheime lockern das Corona-bedingte Besuchsverbot. Doch die Auflagen sind streng – und Probleme bleiben. Martin Huber

Plaudern in der Pergola: Im Alterszentrum Bächli in Bassersdorf sind Besuche hinter einer Glasscheibe auf Voranmeldung möglich. Foto: Thomas Egli

Ein grosser Tisch in einer Pergola mit Glyzinien. Auf dem Tisch: eine meterhohe Glasscheibe, zwei Mikrofone in Plastikfolie, Desinfektionsmittel – und Lindor-Kugeln. Willkommen in der neu eröffneten Corona-Besucherzone des Pflegezentrums Bächli in Bassersdorf.