Fernunterricht für Zürcher Privatschule – Dutzende Corona-Fälle: Rudolf-Steiner-Schule schliesst Erstmals seit langem wird eine Schule im Kanton geschlossen. Lehrpersonen und Kinder aus sämtlichen Klassen sind in Isolation oder Quarantäne. Jigme Garne

Lichter aus, für den Moment: Die Rudolf-Steiner-Schule an der Plattenstrasse in Zürich. Foto: Sabina Bobst

Das Coronavirus grassiert in der Zürcher Rudolf-Steiner-Schule. Nachdem letzte Woche Schulkinder in mehreren Klassen positiv getestet worden waren, reagierte das Zürcher Volksschulamt und ordnete eine sogenannte Ausbruchstestung an der Privatschule an. Diese wurde am vergangenen Dienstag durchgeführt und brachte weitere positive Fälle zutage. Inzwischen sind gemäss Schulleitung 40 Fälle bekannt. Die Schule an der Plattenstrasse im Stadtzürcher Kreis 7 zählt 300 Schülerinnen und Schüler und 60 Angestellte.

Der Schulärztliche Dienst des Volksschulamts hat deshalb für fünf Klassen eine zehntägige Quarantäne angeordnet. Das ist aussergewöhnlich: Seit den Herbstferien kam es laut Bildungsdirektion im ganzen Kanton Zürich nur zu zwei weiteren Klassenquarantänen. Solche Quarantäneanweisungen gibt es praktisch nur noch, wenn eine Schule keine repetitiven Tests durchführt. Wie die Steiner-Schule.