Unglück während Halloween-Feier – Dutzende Herzinfarkte während Massenpanik in Seoul Der erste Halloween-Event ohne Maske im Freien seit der Pandemie endet in der südkoreanischen Hauptstadt in einer Katastrophe. Die Zahl der Toten ist zunächst unklar.

Der Vorfall hat sich im Bezirk Itaewon ereignet. Foto: Lee Ji-eun/Yonhap via AP

Tragischer Ausgang bei Feierlichkeiten zu Halloween in Südkorea: Nach Behördenangaben wurden rund 100 Menschen verletzt worden. Etwa 50 Menschen hätten bei einem Gedränge auf einer engen Strasse in der Hauptstadt Seoul am Samstagabend einen Herzinfarkt erlitten. Menschen seien vermutlich zu Tode gedrückt worden. Die Zahl der Toten war zunächst unklar.

Nach Polizeiangaben wurde Dutzenden Personen vor Ort Erste Hilfe geleistet. Zahlreiche weitere Menschen wurden in Spitäler gebracht.

Örtlichen Medienberichten zufolge soll es zu dem Gedränge gekommen sein, weil zahlreiche Menschen zu einer Bar eilten, in der sich angeblich eine prominente Person aufgehalten haben soll.

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol beorderte ein Katastropheneinsatzteam in den Bezirk und ordnete an, dass Sicherheitsvorkehrungen überprüft werden.

