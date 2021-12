24 Tornados in fünf US-Staaten – Dutzende Tote durch Tornado in den USA In mehreren US-Bundesstaaten haben zahlreiche Wirbelstürme gewütet und Schäden verursacht. Der Gouverneur von Kentucky meldet über 50 Tote.

In Edwardsville (Illinois) ist das Dach eines Amazon-Verteilerzentrums teilweise eingestürzt. Foto: Michael Thomas (Getty Images via AFP)

Zahlreiche Tornados haben am Freitagabend (Ortszeit) in mehreren US-Bundesstaaten gewütet und Schäden verursacht. «Ich befürchte, dass es mehr als 50 Tote in Kentucky gibt, vermutlich eher 70 bis 100», sagte am Samstag Gouverneur Andy Beshear vor Journalisten. Betroffen war in dem Staat vor allem der Ort Mayfield. Dort sei das Dach einer Fabrik eingestürzt, und es könnte viele Opfer geben, sagte Beshear.

CNN zufolge wüteten mindestens 24 Tornados in fünf US-Staaten. Auf einer Karte des Senders war zu sehen, dass sich das betroffene Gebiet von Norden nach Süden zog. Betroffen waren neben Kentucky zudem auch Tennessee, Missouri, Illinois und Arkansas, wo zunächst zwei Tote gemeldet wurden.

Im Süden von Illinois liess ein Tornado das Dach eines Amazon-Verteilzentrums teilweise einstürzen. Wie viele Menschen sich zu dem Zeitpunkt in dem Gebäude aufhielten, war zunächst laut dem Polizeichef in der betroffenen Stadt Edwardsville, Mike Fillback, unklar. Auch dort soll es Tote gegeben haben, weitere Details waren noch nicht bekannt. Die Rettungsarbeiten dauerten an.

Ein Überblick über Schäden und mögliche Opfer in den betroffenen US-Staaten war zunächst äusserst schwierig, da sich die Angaben schnell änderten.

