Russische Teilrepublik Dagestan – Dutzende Tote nach Explosion an Tankstelle Im russischen Dagestan sind mindestens 30 Menschen durch eine Explosion an der Tankstelle ums Leben gekommen. Unter den Opfern sollen auch Kinder sein.

Explosion mit verheerenden Folgen: In Machatschkala ist eine Tankstelle explodiert. Video: Tamedia

Eine heftige Explosion an einer Tankstelle in der russischen Teilrepublik Dagestan hat mindestens 30 Menschen das Leben gekostet. Drei der Toten seien Kinder, teilte Gouverneur Sergej Melikow am Dienstag mit. Weitere 75 Menschen seien in der Stadt Machatschkala verletzt worden, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf das russische Katastrophenschutzministerium.

Die Behörde hatte erst von 27 Toten berichtet. Danach seien noch drei weitere Leichen gefunden worden, hiess es. Noch laufe das Beseitigen von Trümmern und die Suche nach Opfern. Die Explosion hatte sich am Montagabend ereignet.

Das Feuer sei zuerst in einer Werkstatt aufgebrochen und auf die nahegelegene Tankstelle übergegriffen, woraufhin es zur Detonation gekommen sei, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf das Katastrophenschutzministerium. Ermittlungen wegen möglicher Missachtung von Sicherheitsbestimmungen seien eingeleitet worden.

Die Flammen schiessen meterhoch in den Himmel. Foto: Keystone

SDA/pash

