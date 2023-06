Zusammenstoss im Bundesstaat Odisha – Dutzende Tote nach Zugunglück in Indien Eine Kollision mehrere Züge im Osten des Subkontinentes hat mindestens 50 Todesopfer gefordert. 500 Passagiere sind verletzt.

Erste Videos zeigen das Ausmass des schweren Unfalls im Osten von Indien. Foto: Screenshot Sky News

Bei einem Zugunfall im Osten Indiens wurden am Freitag mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 500 weitere Personen verletzt. Dies teilten Rettungskräfte mit. Angaben von Zeugen und Behörden zufolge stiess im Bundesstaat Odisha ein Express-Zug mit einem Güterzug zusammen. Auch ein weiterer Personenzug sei in den Unfall verwickelt gewesen, wie ein Vertreter der örtlichen Verwaltung mitteilte. Die Reihenfolge der Ereignisse sei allerdings noch unklar.

Der Unfall ereignete sich rund 200 Kilometer von der Hauptstadt Bhubaneswar entfernt. Indiens Premierminister Narendra Modi schrieb im Onlinedienst Twitter, er sei «erschüttert von dem Zugunfall». Seine Gedanken seien bei den Hinterbliebenen.

Lokale Medien veröffentlichten Bilder eines umgekippten Zugwaggons, auf dem scheinbar Überlebende stehen. Zudem sind Anwohner zu sehen, die versuchen, weitere Opfer aus dem Zug zu ziehen.

In Indien gab es in der Vergangenheit immer wieder ähnliche Eisenbahnunfälle. Allerdings hat sich die Sicherheit auf den Schienen dank massiver Investitionen und neuer Technologien in den vergangenen Jahren deutlich verbessert.

AFP/fal

