Gespräch über das Geduzt-Werden – «Duzis ist emotionale Erpressung.» – «Drum sieze ich demonstrativ zurück!» Unsere Kolumnistinnen merken, dass sie eigentlich ganz gern mit der Höflichkeitsform angesprochen werden. Dem Du trauen sie bisweilen nicht über den Weg. Meinung Paulina Szczesniak , Isabel Hemmel

Paulina Szczesniak: Ich muss es jetzt einfach mal loswerden: Ich bin keine Freundin dieser ganzen Duzis-Kultur.

Isabel Hemmel: Als ich vor vielen Jahren aus Deutschland kam und meinen ersten Schweizer Ikea-Katalog in Händen hielt, dachte ich auf der ersten Seite noch, die haben sich verschrieben, auf der zweiten Seite, «klingt wie im Kindergarten» und auf der dritten: «Was interessierts dich, ob ich noch wohne oder schon lebe?» Aber dir gehts eher um die Anrede in Geschäften, nehme ich an.

Szczesniak: In Geschäften, in Beizen, am Kiosk ... sogar am Bankschalter! Das hat wahlweise etwas Unelegantes oder Anbiederndes. Nichts ist uncooler, als wenn jemand krampfhaft auf cool macht.