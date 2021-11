50’000 Franken Schaden in Neftenbach – E-Bike-Akku explodierte und setzte Haus in Brand Ein Mann hat den Akku seines Elektrovelos mit einem nicht kompatiblen Ladegerät aufgeladen. Das zog einen Brand nach sich. Und eine bedingte Geldstrafe. Patrick Gut

Kommen ein Lithium-Ionen-Akku und das falsche Ladegerät zusammen, kann es gefährlich werden. Themenfoto: Keystone

Die laufend steigende Zahl von Elektrovelos spiegelt sich Jahr für Jahr in einem Plus bei den Verkehrsunfällen wieder. So waren 2019 im Bezirk Winterthur in 55 Fällen E-Bike-Fahrerinnen und -Fahrer in einen Unfall verwickelt. 2020 waren es mit 90 E-Bike-Unfällen 60 Prozent mehr. Die gestiegenen Zahlen hängen wohl wesentlich mit den höheren Verkaufszahlen von E-Bikes zusammen. Dass ein Elektrovelo aber bei einem Brand involviert ist, dürfte die Ausnahme sein.

So geschehen im September 2019 in Neftenbach. Ein E-Biker hatte sich in Deutschland einen Lithium-Ionen-Akku einer niederländischen Marke besorgt. Bei einem englischen Anbieter erstand er dazu ein Ladegerät aus chinesischer Produktion.