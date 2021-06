Unfall in Fehraltorf – E-Bike-Fahrerin schwer verletzt Eine 53-jährige Frau musste nach einem Sturz mit schweren Kopfverletzungen ins Spital geflogen werden.

In dieser Kurve in Richtung Fehraltorf geschah der Unfall. Wie genau, ist noch unklar. Screenshot: Google Street View

Bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Bike ist am Samstagmorgen in Fehraltorf eine Fahrradlenkerin schwer verletzt worden.

Der Unfall geschah auf der Usterstrasse. Die Polizei erhielt um 9 Uhr die Meldung, dass in einer Linkskurve, nach einem Waldstück, eine schwer verletzte Person am Boden liegt. Die Abklärungen ergaben, dass die 53-jährige Velofahrerin, die ohne Helm unterwegs war, mit ihrem E-Bike von Freudwil in Richtung Fehraltorf fuhr, wie die Kantonspolizei mitteilte. In der Kurve verlor die Frau aus bislang ungeklärten Gründen die Herrschaft über ihr Fahrzeug und stürzte.

Nach der Erstversorgung der schweren Kopfverletzungen wurde die Verunfallte mit einem Rettungshelikopter ins Spital geflogen. Die Usterstrasse musste wegen des Unfalls für rund zwei Stunden gesperrt werden.

Neben der Kantonspolizei Zürich standen ein Rettungswagen des Spitals Uster, die Feuerwehr Fehraltorf und die Alpine Air Ambulance mit Notarzt im Einsatz.

pu

Fehler gefunden?Jetzt melden.