Unfall im Zürcher Kreis 10 – E-Bike-Fahrerin verletzte sich schwer Auf der Michelstrasse Richtung Höngg Zentrum stürzte die Velofahrerin am Freitagmorgen aus noch unbekannten Gründen. Die Polizei sucht Zeugen. Ev Manz

Die E-Bike-Fahrerin war auf der Michelstrasse Richtung Höngger Zentrum unterwegs (Symbolbild). Foto: Keystone

In der Nähe des Zentrums des Stadtkreises Höngg ereignete sich am Freitagmorgen ein Unfall einer E-Bike-Fahrerin. Die 49-jährige Frau war auf der abfallenden Michelstrasse Richtung Regensbergerstrasse unterwegs. Auf der Höhe Am Holbrig kam sie um zirka 9.45 Uhr zu Fall.

Die Frau zog sich dabei schwere Kopfverletzungen zu und musste mit Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden. Die Unfallursache sowie der Unfallhergang sind unklar und werden nun untersucht, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt. Der Unfalltechnische Dienst der Stadtpolizei Zürich übernahm die fotografische, massliche und materielle Beweissicherung. Um den Unfallhergang zu erörtern, sucht die Polizei Zeugen.

Hinweise nimmt die Stadtpolizei gerne unter 044 411 71 17 entgegen.

Ev Manz ist Redaktorin im Ressort Zürich Politik & Wirtschaft. Nach ihrer Unterrichtstätigkeit als Sekundarlehrerin hat sie Kommunikation studiert. Sie berichtet seit 2012 schwerpunktmässig über Schul- und Familienthemen sowie über Politik, Bauten und Menschen in der Stadt Zürich und Region.

