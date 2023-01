Unfall in Oberrieden – E-Bikerin nach Kollision mit Auto schwer verletzt Am Mittwochmittag prallte in Oberrieden eine 36-jährige E-Bike-Fahrerin mit einem Auto zusammen. Es ist der fünfte Elektrovelo-Unfall im Kanton innert weniger Tage.

Die Unfallstelle musste nach der Kollision für jeglichen Verkehr gesperrt werden. Foto: Kantonspolizei Zürich

Am Mittwochmittag, kurz vor 12 Uhr, ist in Oberrieden eine E-Bike-Fahrerin mit einem Auto zusammengeprallt. Gemäss einer Mitteilung der Kantonspolizei Zürich war die 36-Jährige auf der Alten Landstrasse in Richtung Thalwil unterwegs. Im Bereich der Verzweigung Bruggstrasse kam es zur Kollision mit einem Auto, wobei sich die E-Bike-Fahrerin schwere Verletzungen zuzog. Nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort sei sie von einem Rettungswagen in ein Spital gefahren worden.

Die 77-jährige Autofahrerin fuhr zuvor auf der Bruggstrasse bergwärts und wollte bei der Einmündung in die Alte Landstrasse nach links in Richtung Ortszentrum abbiegen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die genaue Unfallursache sei bislang nicht bekannt. Sie werde durch die Kantonpolizei in Zusammenarbeit mit der Staatsanwalt Limmattal/Albis abgeklärt.

Wegen des Unfalls habe der betroffene Bereich der Strassenkreuzung bis 14.30 Uhr für jeglichen Verkehr gesperrt werden müssen. Die örtliche Feuerwehr habe entsprechende Umleitungen eingerichtet. Zusammen mit der Kantonspolizei Zürich standen die Feuerwehr Thalwil-Oberrieden sowie ein Rettungswagen des Seespitals Horgen im Einsatz.

Horgen, Wädenswil, Niederweningen, Hedingen

Im Kanton Zürich kam es innert der letzten Tage gleich zu mehreren E-Bike-Unfällen. In Horgen zog sich am Freitagabend ein 56-Jähriger nach einem Sturz tödliche Verletzungen zu. Wenig später am selben Abend prallte in Wädenswil eine 34-jährige E-Bikerin in einen Kandelaber und erlitt schwere Verletzungen. Am Dienstagmorgen wurde in Niederwenigen eine 46-jährige E-Bike-Fahrerin auf dem Trottoir von einem Auto angefahren und schwer verletzt. Am Dienstagabend musste in Knonau ein 38-jähriger Mann nach einem Selbstunfall von einem Heli ins Spital geflogen werden, wie «20 Minuten» berichtete.

