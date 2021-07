Zeugenaufruf zu Unfall – E-Trotti-Fahrerin von Tram erfasst Bei einem Unfall in Altstetten wurde eine junge Frau schwer verletzt. Sie kollidierte auf dem Fussgängerstreifen mit einem Tram.

Am Mittwochmittag wurde eine E-Trottinetfahrerin an der Badenerstrasse von einem Tram erfasst. Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen. Gemäss Erkenntnissen der Stadtpolizei Zürich fuhr ein Tram 2000 der Linie 2 um etwa 12 Uhr vom Farbhof herkommend in Richtung Lindenplatz. Auf der Badenerstrasse, kurz vor der Tramhaltestelle «Bachmattstrasse», kam es im Bereich des dortigen Fussgängerstreifens zur Kollision zwischen dem Tram und einer 21-jährigen E-Trottinettfahrerin. Diese wurde dabei schwer verletzt und musste in Spitalpflege gebracht werden. Der Unfallhergang ist derzeit unklar und wird abgeklärt.

Personen, die Angaben zum Unfall an der Badenerstrasse 717, Höhe der Tramhaltestelle «Bachmattstrasse»,machen können, werden gebeten, sich bei der Stadtpolizei Zürich zu melden.

ema

