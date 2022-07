Bahn zum Luxushotel wird erneuert – «Edler Look» für die Dolderbahn Goldene Elemente, mehr Komfort und barrierefrei: Ab Dezember 2023 verkehren neue Zahnradbahnen der Stadler Rail zum Dolder.

Neues Design: So sieht die Dolderbahn aus, die von Stadler geliefert wird. Visualisierung: PD

Seit 1973 sind die Fahrzeuge der heutigen Dolderbahn in Betrieb. Nun seien sie am Ende ihrer Einsatzzeit angekommen, schreiben die Dolderbahn-Betriebs-AG und die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) am Dienstag in einer gemeinsamen Mitteilung. Im vergangenen Sommer sei deshalb ein Vertrag mit Stadler Rail für neue Zahnradtriebwagen unterzeichnet worden. Verantwortlich fürs Design der Fahrzeuge sei die Schweizer Agentur Milani.

Aussen kombinieren die neuen Wagen das klassische Rot der heutigen Bahn mit goldenen Elementen und «typischen Motiven aus der Umgebung vom Dolder Grand», heisst es weiter. Im Innenraum werde den Fahrgästen mehr Komfort geboten. Er sei barrierefrei gestaltet und mit einem Kundeninformationssystem ausgestattet, das akustische und visuelle Haltestellenangaben liefere.

10 Millionen für neue Fahrzeuge

Der Preis für die beiden neuen Triebwagen inklusive eines Vorrats an Ersatzteilen betrage gut 10 Millionen Franken, teilen die Unternehmen mit. Die Lieferung erfolgt gestaffelt. Zwischen Dezember 2023 und Juni 2024 können die neuen Wagen voraussichtlich in Betrieb gehen.

Funktional und barrierefrei: Der Innenraum hat einen rutschfesten Boden und verfügt über zwei Rollstuhlplätze. Visualisierung: PD

Mit der Dolderbahn wird sowohl das Fünfsternhotel als auch das ganze Dolder-Gebiet im Quartier Hottingen erschlossen. Die Bahn verkehrt ab dem Römerhofplatz und überwindet 162 Höhenmeter bis zur Endstation auf dem Adlisberg.

