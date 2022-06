Amber Heard

– «Egal, was ich tue – alles wird eine Gelegenheit sein, mich zum Schweigen zu bringen» Amber Heard gibt ein TV-Interview mit einem Ziel: das ihrer Meinung nach unfassbare Urteil im Prozess gegen Johnny Depp zu kommentieren und ein paar Dinge richtigzustellen. Das ist allerdings nicht so einfach. Jürgen Schmieder, Los Angeles

Eine Stunde lang spricht Heard im TV – und macht ihrem Ex-Ehemann viele neue Vorwürfe. Foto: AP

Es gibt einen Moment in diesem Interview auf NBC, in dem jedem Zuschauer bewusst wird, dass das alles nicht vorbei ist. Amber Heard hat bereits ein paar schlimme Vorwürfe erhoben gegen Ex-Ehemann Johnny Depp, nun sagt sie, dass sie ihn auch nach dieser Schlammschlacht von Verhandlung noch immer liebe: «Absolut, von ganzem Herzen. Für jemanden, der jemals geliebt hat, ist das leicht zu kapieren.» Sie wolle ihm nichts Böses, sagt sie im Gespräch mit Samantha Guthrie, von dem einzelne Passagen in der vergangenen Woche veröffentlicht worden waren und das am Freitagabend in voller Länge in der Sendung «Dateline» auf dem TV-Kanal NBC gezeigt wurde.