Ausnahmekönner Simon Ehammer – Nach acht Tagen hatte er genug von Ferien Im Zehnkampf und im Weitsprung gehört er zur Weltspitze, im Diskus will er es auch bald sein. Nur beim Thema Ferien mangelt es Ausnahmekönner Simon Ehammer an Geduld. Monica Schneider

Simon Ehammer beim Hallenmeeting in St. Gallen. Bild: Arthur Gamsa

Es ist bitterkalt in St. Gallen, doch er kommt im Hoodie daher, als wollte er demonstrieren, dass die tiefen Temperaturen seinem gestählten Körper nichts anhaben können. Doch dem wäre natürlich auch bei ihm auf die Dauer nicht so. Aber für die paar Schritte vom Auto zum Treffpunkt reicht Simon Ehammer der Kapuzenpulli. Spitzensportler wissen in der Regel bestens, wo ihre Toleranzgrenze liegt.