Leichtathletik-Europameisterschaft – Ehammer verliert Gold – aber gewinnt Silber Simon Ehammer wird in der letzten Disziplin im Zehnkampf von der Spitze verdrängt. Der 22-jährige Appenzeller belegt nach dem abschliessenden 1500-m-Rennen den 2. Schlussrang. Herbie Egli Monica Schneider

Simon Ehammer zeigt einen sehr guten Zehnkampf und darf sich über EM-Silber freuen. Foto: Christian Bruna (Keysotne)

Von der ersten Disziplin am Montagmorgen, dem 100-m-Rennen, bis hin zur zehnten und letzten Disziplin, dem 1500-m-Rennen am Dienstagabend lag Simon Ehammer an der Spitze des Zehnkampfs. Teilweise mit sehr grossem Vorsprung. Dieser schmolz am zweiten Wettkampftag jedoch.

Im Diskus und Speerwurf konnte Ehammer nicht an seine Bestleistungen anknüpfen. Der Vorsprung des Appenzellers betrug vor dem abschliessenden 1500-m-Rennen 178 Punkte auf Janek Oiglane, seinen ersten Verfolger aus Estland. Mächtig aufgeholt hatte im Speerwurf, in jenem Ehammer mit 53,46 Meter am schlechtesten von allen Teilnehmern abschnitt, Niklas Kaul aus Deutschland. Er lag mit 275 Punkten hinter dem Schweizer auf Zwischenrang 3.

Der Deutsche war von den drei Athleten an der Spitze der Stärkste im 1500-m-Lauf. So kam es dann, dass Kaul die Rangliste noch auf den Kopf stellte und vor heimischem Publikum mit 8545 Punkten gewann. Ehammer fiel auf Rang 2 zurück und holte mit dem neuem Schweizer Rekord von 8468 Punkten Silber. Bronze ging an Oiglane (8346 Punkte).

Herbie Egli Monica Schneider

